Tomtom et Microsoft viennent d'afficher un rapprochement qui vise à produire un assistant conversationnel avancé exploitant l'intelligence artificielle pour améliorer le service de géolocalisation des véhicules.

Le partenariat permet à Tomtom d'exploiter les services de Microsoft OpenAI pour son assistant vocal et venir concurrencer un peu plus Google et son service Waze.

Les utilisateurs pourront ainsi naturellement demander par voix à l'IA de naviguer jusqu'à une adresse précise, ou un parking dans une zone, de trouver le meilleur chemin vers une destination, celle qui offre le plus d'aires de repos ou les plus beaux paysages... Il sera également possible, si Tomtom fait partie du système embarqué du véhicule, de piloter à la voix l'ensemble des commandes du véhicule comme le chauffage, la climatisation, les fenêtres...

Tomtom assure que son assistant sera en capacité de comprendre toutes les requêtes et d'y répondre au mieux, y compris les demandes les plus farfelues ou les plus complexes comme "trouve le chemin le moins stressant, ou celui qui arrive à telle heure en prenant ton temps".