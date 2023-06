Tomtop est un revendeur asiatique possédant des stocks en Europe. Cette stratégie commerciale vous permet de bénéficier des prix chinois avec un temps de livraison de type européen, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Commençons par le drone télécommandé F12. Cet appareil de haut vol est fabriqué en ABS et intègre 4 moteurs brushless 7016. Il est alimenté par une batterie de 3,7 V avec une capacité de 2000 mAh vous octroyant une autonomie d'environ 20 min. Vous capterez le quadricoptère sur une distance de 2 km et vous pourrez capturer des images en 4K.

Ce drone télécommandé F12 est proposé au prix de 97,64 € au lieu de 205 € soit 53% de réduction chez Tomtop. La livraison est prévue sous 7 à 10 jours.





Continuons avec l'écran de contrôle Creality Sonic Pad. Ce contrôleur d'imprimante 3D est sous un OS particulier, Klipper. Il mesure 7" de diagonale et est 100% tactile. Cet appareil est doté d'un processeur 64-bit, de 4 ports USB, 1 port Ethernet, 2 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage. Le WiFi est également intégré.

Cet écran de contrôle Creality Sonic Pad est proposé à 119,99 € au lieu de 166 € avec le code TOM06 chez Tomtop. La livraison est gratuite, prévue dans un délai de 3 à 5 jours depuis l'Allemagne.





Enchainons avec le PC portable Lenovo ThinBook 2022. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 16" FHD. Il est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 6600 couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Il intègre également une puce vidéo AMD Radeon 660M. Windows 11 est installé d'origine sur son disque SSD de 512 Go.

Ce PC portable Lenovo ThinBook 2022 est vendu 839 € au lieu de 1059 € avec le code FURCSK chez Tomtop. Vous le recevrez chez vous sous 3 à 5 jours, gratuitement et depuis l'Allemagne.





