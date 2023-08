Commençons avec la barre de son Redmi MDZ-34-DA. Ce kit de haut-parleurs donne une nouvelle dimension à vos films préférés. Elle dispose d'une puissance de 30 W RMS et se connecte soit de manière filaire via un câble Jack 3,5 mm, soit sans fil grâce à la technologie Bluetooth 5.0. Cette barre se place sous votre téléviseur et ne gêne en rien la visibilité.

Cette barre de son Redmi MDZ-34-DA est vendue 46,49 € au lieu de 176 € soit 74% de réduction chez Tomtop. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne, dans un délai de 3 à 5 jours.





Continuons avec le vélo à assistance électrique BEZIOR X500 Pro. Cet engin de mobilité est doté de roues de 26,5" montées de pneus crantés. Il dispose d'un moteur de 500 W alimenté par une batterie de 48 V / 10,4 Ah. Sa vitesse de pointe est fixée à 30 km/h et toutes les informations relatives à l'appareil sont retransmises sur un écran LCD.

Ce vélo à assistance électrique BEZIOR X500 Pro est disponible au prix de 839,99 € au lieu de 1251 € soit 33% de remise immédiate chez Tomtop. La livraison est offerte, depuis un entrepôt allemand, dans un délai de 3 à 5 jours.





Enchainons avec la trottinette électrique Navee N65. Cet outil de mobilité est doté d'un moteur de 500 W qui est propulsé par une batterie de 48 V à une capacité de 12,5 Ah. Elle dispose de roues de 10" et affiche une vitesse max de 25 km/h (norme française). Le châssis est fabriqué en alliage de magnésium, qui rend l'appareil léger.

Cette trottinette électrique Navee N65 est commercialisée 529 € au lieu de 743 € soit 29% de ristourne chez Tomtop. Comptez 3 à 8 jours pour la livraison, gratuitement, depuis la Pologne.