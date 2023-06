La pelouse n'a qu'à bien se tenir ! En effet, avec les robots tondeurs qui deviennent de moins en moins chers, de plus en plus de personnes investissent dans ce genre de matériel. Ces petits engins coupent votre carré d'herbe de manière autonome, ne nécessitant que peu d'entretien, car il va, de lui-même, retourner à sa base de chargement lorsqu'il n'aura plus d'énergie. Le nettoyage est simple, très souvent avec un jet d'eau.

Commençons avec la tondeuse robot Bosch Indego M+ 700. Ce robot tondeur, fonctionnant sur batterie, affiche une autonomie de 70 minutes. Sa largeur de coupe est de 19 cm et fonctionne de manière autonome. Doté de 3 lames, il tondra votre pelouse sans broncher, vous n'aurez qu'à vaquer à vos occupations. La hauteur de coupe est également réglable.

Cette tondeuse robot Bosch Indego M+ 700 est vendue 848,22 € au lieu de 1121,99 € soit 24% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite sous 2 jours.

D'autres tondeuses robots sont en promotion à savoir :







