Les amateurs de skateboard virtuel peuvent se réjouir : Tony Hawk's Pro Skater 3+4 débarque cet été avec une refonte complète. Développé par Iron Galaxy Studios, ce remaster modernise deux classiques du jeu vidéo tout en restant fidèle à l'esprit original. Avec une sortie prévue le 11 juillet 2025, le jeu sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Une refonte visuelle et sonore

Comme pour les remasters des épisodes 1 et 2 sortis en 2020, Activision mise sur une amélioration graphique significative pour Tony Hawk's Pro Skater 3+4. Les niveaux emblématiques tels que "Airport" ou "Suburbia" ont été recréés avec des textures haute résolution, des éclairages dynamiques et des animations plus fluides qui tirent parti des avancées matérielles.

La bande-son, élément clé de l'expérience Tony Hawk, combinera des morceaux cultes comme "Ace of Spades" de Motörhead à de nouveaux titres adaptés à la culture skate actuelle. Les fans pourront également profiter d'une "bande-son enrichie", incluant des chansons exclusives disponibles dans les éditions spéciales.

Nouveaux skateurs et fonctionnalités enrichies

En plus des légendes comme Tony Hawk et Bucky Lasek, le jeu introduit de nouveaux skateurs professionnels tels que Rayssa Leal et Yuto Horigome, stars montantes du skateboard mondial. Ces ajouts reflètent l'évolution du sport tout en offrant aux joueurs une diversité accrue dans les styles de jeu.

Le mode multijoueur a également été repensé avec une prise en charge du cross-play, permettant à jusqu'à huit joueurs de s'affronter en ligne quelle que soit leur plateforme. Les modes "Créer un skateur" et "Créer un skatepark" reviennent avec davantage d'options de personnalisation, incluant des objets thématiques exclusifs pour les éditions Deluxe et Collector. Le volet en ligne pourrait également profiter d'améliorations et contenu sur le long terme pour proposer un semblant de jeu-service si le succès est au rendez-vous.

Éditions spéciales et bonus de précommande

Activision propose plusieurs éditions pour satisfaire tous les types de joueurs :

Édition Standard (49,99 €) : Inclut uniquement le jeu de base.

Inclut uniquement le jeu de base. Édition Deluxe (69,99 €) : Ajoute du contenu exclusif comme les skateurs Doom Slayer et Revenant, un hoverboard Unmaykr et trois jours d'accès anticipé.

Ajoute du contenu exclusif comme les skateurs Doom Slayer et Revenant, un hoverboard Unmaykr et trois jours d'accès anticipé. Édition Collector (129,99 €) : Comprend tout le contenu Deluxe ainsi qu'une planche Birdhouse en édition limitée signée par Tony Hawk (autographe imprimé).

Les précommandes incluent également un accès anticipé à une démo exclusive baptisée "Foundry", qui sera disponible courant juin. De quoi ravir les fans impatients de retrouver les sensations uniques du gameplay nerveux et fluide propre à la série.

Le lancement se présente comme une bonne nouvelle pour les abonnés du Xbox Game Pass puisque le titre sera intégré au service dès le jour de sa sortie.