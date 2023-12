Le Time vient ainsi de dévoiler sa liste des 10 meilleurs jeux de l'année, et comme chacun applique les critères qu'il souhaite, les résultats ont de quoi étonner quelque peu.

Car contre toute attente, pas question de voir The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en tête de liste : le Hit de Nintendo n'occupe que la 4e place. Il manque évidemment quelques pépites de cette année dans le classement, et le bas du tableau est quelque peu contestable tant cette année aura été prolifique en jeux dignes d'intérêt.

Sans plus tarder, voici donc les 10 meilleurs jeux de l'année selon le Time :

Difficile ainsi de voir le remake de Resident Evil 4 ainsi que celui de Dead Space s'afficher devant Super Mario Bros. Wonder...