L'année 2022 n'aura pas été une année faste pour le marché du smartphone : les ventes ont largement ralenti par rapport à 2021, mais certains fabricants ont réussi à tirer leur épingle du jeu.

C'est le cas d'Apple qui a réussi à s'imposer avec son iPhone 14 (notamment la gamme Pro) mais également avec l'iPhone 13.

Counterpoint nous livre ainsi le Top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2022 :

iPhone 13 iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro Max Galaxy A13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone SE 2022 Galaxy A03

Apple toujours au top malgré la crise

Ce Top 10 cumule plus de 19% des ventes totales de l'année. Counterpoint indique par ailleurs que l'iPhone 13 qui culmine au top des ventes représente 28% des ventes totales d'iPhone sur l'année. C'est le modèle qui s'est le plus vendu en Chine, au Royaume-Uni, aux USA, en Allemagne ainsi qu'en France.

Si l'on regarde les statistiques par mois, on peut également constater que l'iPhone 14 Pro Max a réalisé d'excellentes performances en s'imposant automatiquement comme LE smartphone le plus vendu dès sa sortie en septembre 2022 tout en conservant la place de leader jusqu'en novembre avant de la céder à l'iPhone 14 sur décembre.

Les graphiques permettent de confirmer que la stratégie adoptée par Apple de mieux segmenter ses gammes et de diversifier son offre fonctionne plutôt bien sur un marché de plus en plus complexe à canaliser.

Concernant Android, seuls 2 appareils se glissent dans le classement et tous deux sont issus de la gamme A de Samsung, une gamme plus accessible qui séduit les utilisateurs aux besoins et au porte-monnaie plus limités.