Aujourd'hui, les grands acteurs du commerce en ligne ont encore frappé. Une bonne occasion de nous faire économiser un peu d'argent se présente à nous. L'équipe GNT vous a dégoté encore plus d'offres.

Commençons avec le PC portable HP Victus 16-d0221nf. Cet ordinateur possède un écran IPS FDH 60 Hz de 16,1". Équipé d'un processeur Intel Core i5-11400H (2,7 Ghz / 4,5 Ghz) et de 8 Go de RAM en DDR4, vous ne risquerez plus de "ramer". Avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 qui affiche 6 Go de GDDR6, vous pourrez aussi bien travailler sous divers logiciels de montage photo / vidéo que jouer au dernier opus de votre jeu préféré. Doté d'un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go, vous lancerez vos applis à la vitesse de l'éclair.

Ce PC portable HP Victus 16-d0221nf est vendu 799,99 € au lieu de 1199,99 € soit 33% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison est à partir de 2,99 € sous 24h.

D'autres PC portables sont également en promotion à savoir :







Et bon nombre d'articles sont en réduction à savoir :

Matériel informatique

Aspirateur

Montre connectée

Divers



Et n'oubliez pas de consulter nos offres Fnac / Darty avec notre TOP 20 des promotions sur l'audio, TV, smartphone, etc. ainsi que nos offres sur les écrans PC jusqu'à -51% sur les grandes marques.