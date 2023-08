Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de smartphones et d'aspirateurs balais. Différentes marques et différents prix sont présents et cela devrait vous plaire.

Commençons avec le smartphone Google Pixel 6a. Ce mobile est doté d'un écran de 6,1" OLED à une définition de 2400 x 1080 px. Côté photo, il est équipé d'un capteur principal de 12 MP et un ultra grand-angle de 12 MP. Une caméra de 8 MP est présente à l'avant pour faire des selfies. L'appareil dispose d’une batterie de 4410 mAh qui vous octroie une journée d’autonomie. Avec ses 6 Go de RAM et ses 128 Go de stockage, vous pourrez stocker toutes vos données.

Ce smartphone Google Pixel 6a est proposé à 349 € au lieu de 459 € soit 24% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.

D'autres smartphones sont également en promotion à savoir :

Aspirateur balai



Et n'oubliez pas de consulter notre top 3 du jour avec un PC portable gaming, une enceinte résidentielle et un aspirateur à prix cassé ainsi que notre focus sur les écrans PC en promotion.