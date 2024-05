2K Games a récemment lancé la nouvelle version de sa simulation de jeu de tennis avec TopSpin 2K25. Et sans grande surprise avec le studio, il est obligatoire de disposer d'une connexion à Internet pour en profiter, et ce, peu importe le mode de jeu choisi...

Malgré un premier accueil assez positif de la part des critiques et des joueurs qui attendaient ce nouveau volet de pied ferme, beaucoup s'indignent désormais en découvrant que le titre se rend complètement inaccessible dès lors que la console ou le PC sur lequel on tente de le lancer ne dispose plus d'un accès à Internet.

C’est d’autant plus révoltant que jusqu’à hier la page officielle du jeu indiquait bien que le mode carrière était jouable hors ligne. Depuis ils ont modifié la page. Non seulement c’est degueulasse, mais pas sûr que ce soit dans les clous d’un point de vue légal… pic.twitter.com/ZvxzDyBOMx — Lionel (@L1onelB) April 29, 2024

Impossible ainsi de lancer le mode carrière et les parties locales sans disposer d'un accès à Internet, alors même que 2K avant annoncé qu'il en serait autrement. Car sur le site officiel du jeu, on pouvait encore voir il y a quelques jours qu'il était possible de profiter du mode carrière en mode hors ligne, situation également confirmée pour les modes Exhibition et TopSpin Academy.

Finalement, 2K a changé sa position, effacé ces allusions au mode hors ligne sur son site, et impose la connexion obligatoire pour tous les modes de jeu, y compris les tutoriels...

Le sujet des jeux imposant une connexion permanente fait régulièrement débat chez les joueurs non seulement par les contraintes que cela apporte, mais aussi pour la pérennité du titre en lui-même : lorsque l'éditeur aura choisi de fermer ses serveurs, le titre deviendra tout simplement injouable.

Situation qui n'arrange pas la donne pour TopSpin 2K25 : les serveurs justement montrent déjà des signes de faiblesse avec des déconnexions intempestives et des difficultés d'authentification...