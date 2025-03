Tor Alva, également appelée "la Tour Blanche", marque un tournant dans l'histoire de la construction. Conçue par des ingénieurs et architectes de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zurich), cette structure atteint une hauteur impressionnante de 30 mètres. Elle est composée de modules imprimés en béton à l'aide d'une technologie d'extrusion avancée, permettant une précision millimétrique et une réduction des déchets.

Cette prouesse est rendue possible grâce à l'intégration d'armatures métalliques dans le béton imprimé, une première mondiale. Selon Michael Hansmeyer, architecte du projet, "l'ajout de barres d'acier garantit la stabilité nécessaire pour des structures aussi complexes."

Une architecture durable et modulaire

Tor Alva ne se distingue pas seulement par sa taille, mais aussi par son approche écologique. L'impression 3D permet une utilisation optimale des matériaux, réduisant considérablement les émissions de CO2 par rapport aux méthodes traditionnelles. De plus, la tour a été conçue selon les principes de l'économie circulaire : ses éléments modulaires peuvent être démontés et réassemblés ailleurs.

Les colonnes torsadées qui composent la structure sont fabriquées à partir de modules de 26 cm de haut, empilés avec précision par des robots imprimeurs. Ce procédé garantit non seulement une solidité exceptionnelle, mais aussi une esthétique unique.

Un projet au service de la revitalisation locale

Située dans le petit hameau de Mulegns, Tor Alva joue un rôle clé dans la revitalisation culturelle et économique de la région. Ce village des Alpes suisses, autrefois menacé par le déclin démographique, voit désormais son avenir transformé grâce à cette attraction architecturale. La tour servira d'espace culturel polyvalent pour accueillir des expositions, spectacles et événements locaux.

Ce projet est porté par Nova Fundaziun Origen, une organisation dédiée à la préservation du patrimoine et à l'innovation artistique. Leur objectif est clair : faire de Mulegns un centre culturel incontournable tout en mettant en lumière les possibilités offertes par l'impression 3D.

Une révolution pour l'avenir de la construction

Tor Alva n'est pas seulement un exploit isolé ; elle ouvre la voie à une nouvelle génération de bâtiments imprimés en 3D. Cette technologie est déjà abordée dans divers projets allant des ponts imprimés en métal jusqu'aux petits immeubles résidentiels de quelques étages. Avec ses avantages écologiques et sa flexibilité créative, l'impression béton 3D redéfinit les limites du possible en architecture et propose une personnalisation et une optimisation de la construction qui nécessitaient jusqu'ici des heures d'étude, des techniques poussées et onéreuses et de la main-d'œuvre hautement qualifiée.