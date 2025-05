Touroll connaît un véritable succès sur le marché européen : avec plus de 2 500 unités vendues en un mois et un taux de satisfaction de 90 %, la marque s’est forgée une solide réputation auprès des utilisateurs grâce à la fiabilité, la puissance et la facilité d’utilisation de ses modèles.

Touroll dévoile aujourd’hui son tout nouveau modèle, le MA2, pensé pour répondre encore mieux aux attentes des cyclistes urbains comme des amateurs de balades hors des sentiers battus.

Grâce à son moteur central Ananda de 250 W (36V) avec capteur de couple intelligent, le MA2 excelle dans les montées, y compris sur les pentes abruptes. Ce moteur réagit avec précision à votre pédalage, offrant un démarrage rapide, une montée stable, et une conduite naturelle. Contrairement aux moteurs dans la roue, le moteur central assure un équilibre optimal, une meilleure gestion de la batterie et un meilleur contrôle dans les pentes.

Pour une conduite sereine sur tous types de routes, le MA2 est équipé de freins à disque hydrauliques et de pneus tout-terrain. Les freins hydrauliques offrent un freinage plus progressif, plus puissant et plus fiable que les freins mécaniques, surtout en descente ou par temps humide.

Avec une autonomie de 100 km, le vélo permet de rouler toute une semaine sans recharger, sur la base d’un trajet quotidien de 20 km.

La transmission Shimano à 7 vitesses garantit un passage de vitesses fluide et sans accroc, même en montée ou sur route accidentée. Plus besoin de forcer : le MA2 s’adapte à votre environnement.

À l’occasion de son lancement et jusqu'au 20 juin, bénéficiez de 50 € de réduction immédiate sur le Touroll MA2, d'un casque antivol offert et de 2 ans de garantie sur le moteur et la batterie.

Touroll MA2 chez Geekbuying à seulement 869 € avec la remise de 50 € et une remise supplémentaire de 30 € avec le code exclusif GNTF0527G





avec la remise de 50 € et une remise supplémentaire de 30 € avec le code exclusif Touroll MA2 sur le site officiel à 909 € au lieu de 989 € avec une remise de 80 € avec le code exclusif GNTF0527

Touroll assure la livraison en Europe en 3 à 7 jours ouvrés et propose un retour sans motif sous 30 jours sur Amazon, et sous 14 jours via Geekbuying ou son site officiel.