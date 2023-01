L'application TousAntiCovid se déleste de sa fonctionnalité de base, même si son utilité est sujette à caution. Le traçage ou suivi des cas contacts sur smartphone prendra en effet officiellement fin le 31 janvier prochain. Sans même attendre cette date butoir, l'ouverture de l'application désactive automatiquement le contact tracing.

Dans la section portant sur la confidentialité de l'application TousAntiCovid, il est indiqué que la désactivation du contact tracing s'accompagne de la suppression des données stockées en local, ainsi que la désactivation et la suppression des données statistiques sur les appareils.

À la date du 31 janvier 2023, il est précisé que les données en rapport avec la fonctionnalité de contact tracing et les statistiques de l'application auront été supprimées des serveurs centraux. Un modèle centralisé qui avait fait grincer des dents pour une compatibilité avec d'autres applications européennes.

Avec le feu vert de la Cnil

La fin de la fonctionnalité de contact tracing dans TousAntiCovid n'est évidemment pas une surprise. Au niveau législatif, il est prévu depuis l'été dernier que le dispositif éponyme et global de prévention dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 s'arrête fin janvier 2023.

Pour l'application TousAntiCovid, la fonctionnalité de contact tracing s'appuyait sur le Bluetooth et lors d'un contact à moins d'un mètre pendant 15 minutes. Le filtrage de l'historique des contacts se faisait en local et non sur un serveur central. Après accord de l'utilisateur, le partage avec le serveur central avait lieu lors d'un test positif au Covid-19.

En plus des mesures de chiffrement, plusieurs garanties et le volontariat des utilisateurs ont fait que la Commission nationale de l'informatique et des libertés a considéré l'atteinte à la vie privée particulièrement faible. La Cnil avait toutefois recommandé de n'inciter les utilisateurs à activer la fonctionnalité dans TousAntiCovid que lors de périodes de circulation active du virus.

La popularité de TousAntiCovid était ailleurs

Pour le dispositif de contact tracing dans son ensemble, la Cour des comptes a pointé du doigt une efficacité globale incertaine. " Sans le contact tracing, il est vraisemblable que les contaminations auraient été plus nombreuses ou rapides et leur incidence plus forte sur les hôpitaux, mais ces impacts ne peuvent être quantifiés en l'absence d'évaluation scientifique. "

Si l'application TousAntiCovid avait fini par atteindre un nombre élevé de téléchargements, c'était essentiellement pour le stockage des fameuses attestations de déplacement en temps de confinement, puis avec l'arrivée du pass sanitaire et le stockage de certificats de vaccination.