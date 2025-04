Inscrivez-vous maintenant pour bénéficier de la promotion Super Early Bird avec une réduction de 35 %.



Le scanner de suivi 3D Revopoint Trackit s’attaque aux limitations de productivité causées par le besoin de marqueurs avec les solutions de numérisation 3D traditionnelles. Conçu pour la numérisation de détails fins, le Trackit permet une capture rapide des données 3D sans marqueurs, améliorant ainsi l’efficacité des workflows dans des industries telles que l’aérospatial, l’automobile, le contrôle qualité, etc.

Un homme utilisant Trackit pour numériser un SUV (source : Revopoint)

Des scans sans marqueurs pour des workflows plus efficaces

Grâce à son système de suivi optique avancé, le Trackit améliore l’efficacité de la numérisation 3D en éliminant le besoin de marqueurs. Cela accélère considérablement les workflows en supprimant la tâche fastidieuse d’application et de retrait des marqueurs. En suivant les cibles du scanner et en compensant les erreurs en temps réel, le Trackit élimine les erreurs cumulatives, optimise la précision et garantit la stabilité. Ses capacités de numérisation en laser bleu offrent une précision de qualité industrielle tout en capturant des scans haute fidélité prêts pour la conversion en scan-to-CAD ou l’inspection dimensionnelle.

Caractéristiques du Trackit (source : Revopoint)

Scannez tout, des petites pièces aux grands objets

Conçu pour gérer tout, des pièces de monnaie aux voitures, le mode de numérisation double du Trackit offre 30 lignes laser bleues croisées pour capturer rapidement les surfaces, y compris celles sombres et brillantes, et un mode une ligne puissant pour les trous profonds et les crevasses. Pour la numérisation pratique de grands objets tels que des véhicules ou des machines industrielles, la station de base de suivi optique à double caméra du Trackit peut facilement être repositionnée pour garantir une couverture complète de la surface dans une grande zone de capture. Cette adaptabilité rend le Trackit tout aussi efficace, que ce soit pour numériser la carrosserie complète d’une voiture ou les détails fins d’une pièce de monnaie, offrant une flexibilité sans précédent dans les applications industrielles et manufacturières.

Le cadre monobloc en fibre de carbone pour une numérisation portable avec deux modes de scan (source : Revopoint)

Cadre monobloc en fibre de carbone pour une fiabilité des scans

Au cœur de la fiabilité du Trackit se trouve son cadre monobloc en fibre de carbone. Il garantit des numérisations sans erreur en éliminant les erreurs potentielles causées par la déformation du cadre tout en offrant une durabilité exceptionnelle pour des environnements industriels exigeants. Le design léger, mais robuste assure une opération confortable lors des sessions de numérisation prolongées sans compromettre la précision.

Trackit : votre choix fiable pour la numérisation 3D de qualité industrielle dans tous les secteurs

Doté d’une précision exceptionnelle et d’une capture complète des scènes, le Trackit offre une solution de numérisation 3D fiable pour des secteurs critiques tels que l’aérospatial, l’automobile, la création artistique et le moulage. Il gère efficacement une large gamme d’applications complexes, notamment les assemblages aux structures complexes, les surfaces métalliques hautement réfléchissantes, l’archivage numérique des installations artistiques et les processus de moulage/injection. Le Trackit est votre partenaire complet pour toutes les tâches exigeantes de numérisation et de mesure à haute précision.

Les modèles numérisés par Trackit (source : Revopoint)

Lancement mondial au TCT Detroit

Découvrez en avant-première mondiale le Trackit lors de l’exposition TCT à Detroit (stand #2737, du 8 au 10 avril). Les participants pourront assister à des démonstrations en direct de la technologie sans marqueurs du scanner et voir comment il transforme les workflows de numérisation complexes dans diverses industries.

Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier de la réduction Super Early Bird de 35 % sur Kickstarter. Débloquez des avantages VIP exclusifs avec un dépôt de 100 $, comprenant une garantie de 3 ans, une expédition gratuite par avion et une livraison prioritaire !

100 $ pour débloquer 3 offres surprenantes

À propos de Revopoint

Revopoint est un leader mondial de la technologie de numérisation 3D destinée aux consommateurs et aux professionnels, visant à rendre la modélisation 3D accessible à tous. Leurs capacités de R&D robustes et de production avancées produisent des technologies de pointe, allant des puces optiques microstructurées aux algorithmes de vision 3D haute précision. Depuis leur création en 2014, Revopoint 3D Technologies s’est rapidement développé en une entreprise mondiale grâce à un engagement continu dans l’innovation de la numérisation 3D tout en développant une gamme de scanners 3D, logiciels et accessoires répondant à de nombreux besoins. Ils sont ainsi prêts à relever divers défis technologiques avec un fort esprit d’innovation.