Le 15 mai 2023, Ubisoft annonçait la sortie de Trackmania sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et 5. Les joueurs peuvent également y jouer sur PC via Ubisoft Connect, l’Epic Store, Steam et Ubisoft+, le service d’abonnement d’Ubisoft. Le tout gratuitement pour jouer de manière classique, mais différents abonnements sont à prévoir afin d'utiliser toutes ses fonctionnalités.

Le mythique jeu Trackmania est actuellement disponible sur consoles avec des compétitions toujours plus intenses et bénéficie du cross-play et de la cross-progression. Depuis sa sortie sur PC en juillet 2020, le jeu n’a cessé de s’enrichir, offrant de nouvelles fonctionnalités pour éprouver toutes les sensations de la course automobile.

Trackmania propose une expérience de course singulière aux joueurs qui peuvent se confronter et grimper dans les classements sur plus de 1000 circuits, dont un circuit inédit disponible chaque jour.

Les pilotes peuvent maintenant expérimenter des sessions en équipes avec deux modes de jeu : le mode classé et le mode royal, tout en profitant de deux compétitions quotidiennes (COTD) pour défier les autres concurrents.

Selon leur avancement, ils pourront débloquer des skins de prestige ainsi que des trophées pour récompenser leurs talents. Et en plus des nombreux évènements organisés par la communauté elle-même, un circuit E-sport officiel est également accessible pour les passionnés de compétition de haut niveau.

La créativité est l’essence même de la communauté Trackmania avec plus de 2000 apparences de véhicules partagées par les créateurs les plus talentueux, pour le plaisir de tous.

Cette sortie sur consoles est accompagnée d’un éditeur de circuits spécialement adapté pour ces plateformes ainsi que de centaines de nouveaux blocs dédiés au gameplay et à la décoration qui viennent compléter une collection de plus de 3000 pièces. De nouvelles images aux couleurs des jeux Ubisoft sont également disponibles pour permettre aux joueurs de créer et personnaliser leurs clubs dans le jeu.

Gratuit ? Pas vraiment

La version console du jeu comprend les mêmes modes d'accès que la version PC, à savoir un "Starter Access" gratuit, un "Standard Access" disponible au prix de 9.99 € / an ainsi qu'un accès Club disponible pour 29.99 € / an ou 59.99 € pour 3 ans.

Ces trois niveaux d'engagement ont été créés afin de s'adapter aux préférences de jeu de tous les joueurs en proposant du contenu régulièrement mis à jour, des fonctions de personnalisation approfondies et un niveau de compétition professionnel.

Les sensations fortes de la course ne se ressentent pas seulement derrière le volant. En effet, depuis 2021, Trackmania est le jeu de course le plus regardé au monde sur Twitch avec 30 millions d'heures visionnées* entre le 1er janvier et le 18 décembre 2022. (*Source Most Watched Sports Categories on Twitch)

Vous pouvez avoir accès gratuitement à Trackmania en le téléchargeant sur le site officiel.