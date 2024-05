Lire sur mobile

Le trading algorithmique a transformé le paysage du trading de crypto-monnaies en offrant des stratégies automatisées qui réduisent l'influence des émotions humaines sur les décisions d'investissement. RobotBulls, un pionnier dans le domaine du trading automatisé alimenté par l'intelligence artificielle (IA), a développé une stratégie unique en combinant l'analyse des données blockchain en temps réel, l'analyse de sentiment et des modèles d'apprentissage automatique. Plongeons dans la stratégie algorithmique de RobotBulls et découvrons comment elle équilibre analyse des données et émotions.