C'est donc lors du Xbox Developer Direct que Microsoft a officiellement dévoilé les premières images de la prochaine exclusivité Xbox à venir, un titre qui exploite une franchise particulièrement populaire puisqu'il s'agit d'Indiana Jones.

Indiana Jones et le cercle ancien sortira bel et bien cette année, le jeu étant à un stade de développement très avancé au regard des images partagées par Microsoft.

Le trailer permet de constater qu'il s'agira bel et bien d'un jeu de type action aventure à la première personne avec toutefois quelques passages à la troisième personne pour certaines phases complexes.

On retrouvera ainsi le fameux aventurier archéologue Indiana Jones, à la poursuite du mystère de l'ancien Cercle. Le jeu nous amènera à parcourir le globe à la recherche de reliques et d'indices, l'intrigue se situant entre Les Aventuriers de l'arche perdue et La Dernière Croisade.

Malgré une présentation officielle, aucune date de lancement n'a été confirmée, on sait simplement que le titre sera commercialisé cette année sur PC et Xbox Series, avec une sortie dans le Xbox Game Pass.