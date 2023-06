Au fil des observations menées ces dernières années, le système Trappist-1 a intrigué les chercheurs. Autour de son étoile de type naine rouge évoluent plusieurs planètes rocheuses situées dans la zone d'habitabilité.

Exoplanètes de roche, conditions potentiellement propices...le système situé à 40 années-lumière de la Terre semble être un bon candidat pour y rechercher éventuellement de la vie extraterrestre.

Les chercheurs pointent donc régulièrement les télescopes et les instruments les plus puissants vers cet ensemble de planètes pour en savoir plus...et notamment si ces planètes ont une atmosphère.

Les exoplanètes rocheuses ont-elles une atmosphère ?

Après avoir étudié la planète Trappist-1 b, la plus proche de l'étoile et déterminé qu'il y a faisait plus de 200 degrés Celsius à sa surface dépourvue d'atmosphère, c'est la planète suivante Trappist-1 c qui a fait l'objet d'une observation grâce au télescope spatial James Webb avec l'espoir d'y trouver des conditions plus propices.

Les données des instruments infrarouge révèlent cependant que cette dernière possède une température de surface de 107 degrés Celsius et que son atmosphère, si elle existe, est extrêmement ténue et sans doute impropre à faire émerger de la vie.

Cela en fait tout de même la planète rocheuse hors du système solaire la plus froide jamais détectée par des instruments et les équipements infrarouge de James Webb se révèlent particulièrement précieux pour compléter les connaissances.

Une cousine de Vénus, mais à l'atmosphère évaporée ?

Les scientifiques suggèrent que Trappist-1 c a pu être apparentée à Vénus avec une atmosphère épaisse de dioxyde de carbone mais qui a fini par être soufflée par les rayonnements de son étoile. Toutefois, il reste possible que l'exoplanète n'avait pas suffisamment de gaz divers (et en particulier de vapeur d'eau) lors de sa formation pour constituer une atmosphère.

La question de savoir si les exoplanètes rocheuses peuvent avoir une atmosphère n'a toujours pas de réponse et les instruments de James Webb confirment seulement que Trappist-1 c est un grand caillou sans atmosphère ou avec une fine couche de CO2 plus légère encore que sur Mars.

Malgré tout, le télescope James Webb se révèle être un puissant outil pour caractériser les planètes rocheuses et les comparer avec celles de notre propre système solaire. La quête d'exoplanètes rocheuses dotées d'une atmosphère ne fait que commencer et les planètes suivantes Trappist-1 d à h peuvent encore apporter leur lot de surprises.

Les planètes Trappist-1 e et f, en particulier, pourraient être suffisamment loin de leur étoile pour conserver une atmosphère tout en restant assez proches pour profiter de ses bienfaits.