Aujourd'hui, focus sur la trottinette électrique ANGWATT T1.

Elle est équipée d'un double moteur pouvant atteindre une puissance de 6000 W en crête et offrant une vitesse maximale de 85 km/h avec un angle d'escalade de 50 degrés.

Sa batterie lithium 60 V / 35 Ah à charge rapide permet une autonomie entre 80 et 105 km.

Le double contrôleur de vitesse 45 A offre un démarrage plus stable et une plus grande durabilité. La trottinette est munie de pneus 11 pouces gonflables tout-terrain.

Un amortisseur de direction hydraulique réglable garantit une conduite à haute vitesse plus sûre et stable et des suspensions avant et arrière amortissent les chocs lors de vos trajets hors route.

Côté sécurité, on trouve un système de freinage triple combinant huile de frein, frein à disque et frein électronique ainsi qu'un éclairage complet avec des phares avant, des lumières latérales, des feux stop et des clignotants avant et arrière.

En plus de l'écran principal au milieu qui affiche la vitesse, le niveau de la batterie et le kilométrage, on trouve 2 petits écrans de part et d'autre des poignées pour indiquer le voltage ou sélectionner le mode.

La trottinette électrique ANGWATT T1 est au prix exceptionnel de 1 240,74 € avec le code FRGENAWTT1 + la réduction déjà appliquée au lieu de 2 372,02 €, soit une remise totale de 47% sur Banggood. Livraison gratuite sous 5 jours depuis l'UE.

A noter que vous recevrez l'un de ces deux articles en cadeau :

Le cadeau vous sera expédié de Chine et vous recevrez un numéro de suivi à part par mail.