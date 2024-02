Commençons par la Kukirin S1 Pro.

Avec une puissance de 350 W, elle permet d'attaquer des côtes de 15° et offre une vitesse maximale de 30 km/h (3 vitesses au choix).

Sa batterie de 7,5 Ah / 36 V assure une autonomie jusqu'à 30 km.

On trouve des pneus 8 pouces résistants avec une structure alvéolée pour une meilleure absorption des chocs.

L'écran LCD vous permet de voir d'un coup d'œil le niveau de batterie, la puissance, la vitesse, le rapport et le kilométrage.

La trottinette est dotée de poignées en caoutchouc antidérapantes et absorbantes, de feux avant et arrière ainsi que de freins électroniques et à pied.

Certifiée IP45, elle résiste à la poussière et à la pluie.

La Kukirin S1 Pro est en promotion à 190,60 € avec le code BG11TE037 + la réduction déjà appliquée au lieu de 553,85 €, soit une remise totale de 65% sur Banggood. Livraison gratuite de l'UE.







Passons maintenant à la AOVOPRO WQ-W4 Pro.

Elle est équipée d'un moteur 350 W qui permet de grimper aisément des côtes jusqu'à 15° et d'atteindre une vitesse de 25 km/h. Vous pouvez choisir entre 3 vitesses différentes.

Sa batterie 36 V / 10 Ah offre une portée jusqu'à 30 km.

L'écran permet de voir le niveau de batterie et la vitesse, et on trouve sur ce modèle des pneus de 8,5 pouces.

Grâce à sa certification IP54, vous pouvez vous en servir sans problème sous la pluie.

La trottinette est aussi dotée d'un feu avant, d'un frein électrique à traction avant et d'un frein mécanique de roue arrière.

L'application AOVOPRO vous permet de gérer les paramètres de la trottinette à distance. Un support pour téléphone et un cadenas sont également fournis.

La AOVOPRO WQ-W4 Pro est au prix réduit de 189,73 € avec le code BGFRwq4p + la réduction déjà appliquée au lieu de 535,38 €, soit une remise totale de 64% sur Banggood. Expédition gratuite de l'UE.







Enfin, enchaînons avec la AOVOPRO 365GO.

Cette trottinette robuste en alliage d'aluminium est équipée d'un moteur de 350 W et offre un angle de montée de 20° et une vitesse maximale de 25 km/h.



Elle garantit une autonomie jusqu'à 35 km avec sa batterie 36 V / 10,5 Ah.

L'écran LCD couleur affiche la vitesse, le kilométrage, la batterie restante ou encore le pictogramme de lumière si cette dernière est allumée.

Son indice d'étanchéité IP65 la rend entièrement étanche et ses pneus de 8,5 pouces en caoutchouc offrent une absorption optimale des chocs.

Côté sécurité, on peut compter sur un feu avant, un frein électrique avant et un frein à disque arrière.

L'application AOVOPRO permet de contrôler les paramètres facilement et de verrouiller la trottinette à distance.

Un klaxon puissant est également intégré.

La AOVOPRO 365GO est proposée à 197,67 € avec le code BGAOVO365FRR + la réduction déjà appliquée au lieu de 553,85 €, soit une remise totale de 64% sur Banggood. Livraison offerte de l'UE.