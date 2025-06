Marque spécialisée dans la mobilité électrique urbaine, Ausom propose des trottinettes performantes et bien équipées, conçues pour offrir une expérience utilisateur fluide et agréable, aussi bien au quotidien qu'en dehors des sentiers battus.

Voici donc quelques modèles Ausom en promotion en ce moment, avec pour commencer un focus sur l'Ausom L1, une trottinette électrique qui allie puissance, autonomie et confort.

Elle embarque un moteur sans balais de 800 W, capable d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Grâce à sa puissance, elle peut grimper des pentes jusqu’à 25° sans difficulté, garantissant une accélération vive et une conduite fluide, même dans des environnements exigeants.

Pour tenir la distance, elle est équipée d’une batterie lithium EVE de 15,6 Ah / 48 V, offrant jusqu’à 70 km d’autonomie. Avec 748,8 Wh de capacité énergétique, elle couvre aussi bien les trajets quotidiens que les longues balades.

Le confort et la stabilité sont renforcés par une suspension à bras oscillants avant et arrière, permettant d’absorber efficacement les irrégularités de la route. Les pneus sans chambre à air de 10 pouces offrent une excellente adhérence, que ce soit sur l’asphalte, le gravier ou les chemins légèrement accidentés, tout en résistant bien aux crevaisons. Le freinage est assuré par des freins à disque mécaniques à l’avant et à l’arrière, associés à un système E-ABS pour une réponse douce, stable et sécurisée, même sur sol humide.

La sécurité est également renforcée par un système d’éclairage entièrement LED, incluant un phare avant puissant, un feu arrière, un feu stop et des clignotants intégrés, garantissant une visibilité optimale de jour comme de nuit.





L'Ausom L1 dispose également d’un écran LCD de 4,5 pouces qui affiche la vitesse, le niveau de batterie et le mode de conduite, d'un guidon et d'une selle réglables, ainsi que d'un mécanisme de pliage en un clic.

En ce moment, vous pouvez obtenir la trottinette électrique Ausom L1 à seulement 449 € sur Geekbuying grâce au code GNTL1529 avec livraison gratuite en quelques jour depuis la Pologne.





Profitez également d'une remise de 50 € sur ces autres modèles Ausom cette fois-ci sur le site officiel, avec le code GNT529 :