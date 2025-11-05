Ausom L2

La trottinette électrique Ausom L2 est équipée d'un moteur sans balais d'une puissance de 800W, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 45 km/h et de gravir des pentes allant jusqu'à 47%. Sa batterie de 48 V 15,6 Ah offre une autonomie maximale de 70 km par charge.

La L2 est dotée d'une double suspension à bras oscillant (ShocFree), à l'avant comme à l'arrière. Ce système est conçu pour absorber efficacement les chocs des nids-de-poule et des terrains accidentés. Elle est chaussée de pneus tout-terrain sans chambre à air de 10" x 3" qui assurent une adhérence et une stabilité optimales, même sur chaussée humide.

La sécurité est gérée par un système de freinage double (freins à disque + E-ABS), garantissant un contrôle précis lors des arrêts d'urgence ou dans les descentes. Le cadre est fabriqué en alliage d'aluminium forgé, offrant un équilibre entre légèreté (29,2 kg) et robustesse pour résister à une utilisation urbaine quotidienne.

Un grand écran LCD de 4,5 pouces rétroéclairé affiche en temps réel la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie. Un système d'éclairage complet (phare puissant, feu arrière LED et clignotants) assure la visibilité de nuit.

Pour la sécurité antivol, la L2 utilise un verrouillage par NFC et code d'accès. Enfin, elle se distingue par un système de recharge à double entrée, permettant de réduire le temps de charge complet à 4-5 heures.

Vous trouverez actuellement la trottinette électrique Ausom L2 au prix exceptionnel de seulement à 429 € sur la Fnac et Darty (prix officiel 650 €).

Ausom L2 Max

La L2 Max se distingue par sa configuration à double moteur : elle est équipée de deux moteurs sans balais de 1000 W chacun (atteignant une puissance de crête de 2688 W au total !), lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 65 km/h. Sa batterie haute capacité de 48 V et 20,8 Ah (998,4 Wh) offre une autonomie maximale impressionnante de jusqu'à 90 km. Elle est également capable de gravir des pentes allant jusqu'à 46%.

En matière de confort, la trottinette est dotée d'une suspension ShocFree à double bras oscillant. Cette technologie vise à absorber efficacement les chocs et les vibrations sur terrains accidentés, offrant une conduite plus stable et contrôlée.

La sécurité est assurée par un système de freinage double combinant la technologie E-ABS avancée à des freins à double disque mécaniques, garantissant un freinage réactif avec une distance réduite et fiable dans diverses conditions.

La conception de la L2 Max repose sur un châssis en alliage d'aluminium, choisi pour son équilibre entre robustesse et légèreté. Les pneus sans chambre à air épais de 10 pouces par 3 pouces offrent une bonne adhérence et une stabilité accrue sur des surfaces difficiles comme le gravier ou les chaussées mouillées.

Le système d'éclairage comprend un phare avant et un feu arrière ultra-réactifs, des lumières d'ambiance ainsi que des clignotants contrôlés par joystick pour rendre les virages plus sûrs.

Le tableau de bord LCD affiche en temps réel la vitesse, la distance parcourue et la batterie restante. Il permet de naviguer facilement entre trois modes de vitesse (Éco, Sport et Course) et d'activer d'autres fonctions pratiques comme le mode croisière et un mode marche à 5 km/h.

Parmi les équipements supplémentaires, on note un système antivol qui inclut un double verrouillage (par NFC ou code d'accès) ainsi qu'un support caché pour AirTag, permettant un suivi de la localisation. Pour plus de praticité, elle dispose de ports USB-A et USB-C pour recharger vos appareils en déplacement et d'un plateau large pour une position de conduite confortable.

Enfin, pour éviter les démarrages accidentels, la trottinette passe automatiquement en mode Stationnement après 30 secondes d'immobilité (hors mode démarrage zéro) et se réactive simplement via le bouton « + ».

La Ausom L2 Max est en ce moment en promotion au prix réduit de 819 € sur la Fnac et Darty (prix officiel 910 €).

Ausom DT2 Pro

Elle est dotée d'une configuration à double moteur de 1100 W x 2 et d'une batterie de 52 V 23,4 Ah (1216,8 Wh). Cette configuration lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 68 km/h et une autonomie maximale de jusqu'à 115 km ! Elle est également capable de gravir des pentes exigeantes allant jusqu'à 53%.

Propulsée par ses deux moteurs, la DT2 Pro offre une puissance de crête combinée de 2912 W. Elle propose trois modes de vitesse ainsi qu'une fonction de commutation permettant de choisir entre un moteur simple et un double moteur.

Le confort est assuré par un système de suspension avancé à double bras oscillant. Cette technologie, inspirée des trains d'atterrissage, est conçue pour absorber efficacement les chocs et les vibrations sur les terrains accidentés, garantissant une conduite fluide et stable.

La sécurité est un point fort de ce modèle, qui est équipé d'un système de freinage à disque hydraulique. Celui-ci offre une puissance d'arrêt supérieure et un meilleur contrôle. Il est complété par la technologie E-ABS (système anti-blocage) pour éviter le blocage des roues lors de freinages intensifs.

La DT2 Pro est chaussée de pneus sans chambre à air de 10" x 3". Ces pneus, résistants aux crevaisons et dotés d'une bande de roulement profonde, offrent une excellente adhérence et une grande stabilité sur diverses surfaces. La conception inclut également une plateforme large et allongée pour une posture de conduite confortable.

Un système de sécurité à double couche est intégré, combinant un verrouillage par NFC et un verrouillage par code. Un emplacement discret pour AirTag est également prévu pour une protection antivol supplémentaire.

Le système d'éclairage LED est complet, améliorant la visibilité grâce à des phares, des feux arrière, des clignotants et un éclairage d'ambiance. Un grand écran LCD de 4,5 pouces affiche en temps réel les données de conduite essentielles.

La Ausom DT2 Pro est actuellement proposée au tout petit prix de seulement 869 € sur la Fnac et Darty (prix officiel 1 170 €).