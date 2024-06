Commençons avec la Halo Knight T104.

Équipée d'une batterie Dongci 18650 de 52 V / 21 Ah et de deux moteurs HM de 1000 W, elle offre une puissance fiable et des arrêts sécurisés grâce au système de frein à disque. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 65 km/h, grimper des pentes de 40° et offre une autonomie d'environ 45 km.

Ses suspensions à ressorts avant et arrière assurent une conduite confortable.

La trottinette est également munie de pneus tout-terrain de 10 pouces, d'un écran LCD, de lampes U7 blanches à haute luminosité à l'avant et de feux stop arrière.

La trottinette électrique Halo Knight T104 est à 679 € avec le code NNNFRHKT104 sur Geekbuying et livraison gratuite de l'UE. Vous bénéficiez également d'une remise supplémentaire automatique de 20 € au moment de payer.





Retrouvez aussi les modèles suivants à prix réduit :

KuKirin G2 Max à 670,52 € avec le code 12ANNIE1 + remise supplémentaire de -18,48 € au moment du paiement (1000W, 10", 55 km/h, autonomie 80 km, siège détachable)





(1000W, 10", 55 km/h, autonomie 80 km, siège détachable) KuKirin G2 Master à 815 € avec le code NNNFRKG2MA + remise supplémentaire de -20 € au moment du paiement (2x 1000W, 10", 60 km/h, autonomie 70 km)





(2x 1000W, 10", 60 km/h, autonomie 70 km) KuKirin G3 Pro à 1 200 € avec le code NNNFRG3PRO + remise supplémentaire de -20 € au moment du paiement (2x 1200W, 10", 65 km/h, autonomie 80 km)

Enfin, profitez de l'anniversaire Geekbuying avec des réductions jusqu'à -80 % et les codes promos suivants :

50 € de remise dès 550 € : 12ANNIE1

25 € de remise dès 300 € : 12ANNIE2

25 € de remise dès 300 € : 12ANNIE2

15 € de remise dès 200 € : 12ANNIE3

10 € de remise dès 100 € : 12ANNIE4

5 € de remise dès 50 € : 12ANNIE5



Des réductions supplémentaires s'appliquent également automatiquement au moment du paiement :