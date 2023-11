Commençons par la trottinette électrique Hitway pliable 10 pouces. Elle est dotée d'un moteur puissant de 800 W et d'une batterie de 48V / 13Ah qui offre une vitesse maximale de 25 km/h.

Pour plus de sécurité, elle est fournie avec une clé mécanique pour l'allumer et l'éteindre et est équipée de clignotants, d'un feu arrière d'avertissement, d'un phare à LED haute luminosité, de lumières LED colorées sur le côté de la pédale et d'un klaxon électronique.

L'application Control-Il prend en charge la navigation et affiche le kilométrage, la vitesse, le niveau de la batterie et vous prévient si un problème survient.

L'absorption des chocs et le confort sont optimaux grâce aux pneus larges de 10 pouces très résistants à l'usure et des freins hydrauliques avant et arrière qui réduisent également la distance de freinage en cas de danger.

Un mode régulateur de vitesse est disponible si vous voulez garder une allure fixe.

La trottinette électrique Hitway pliable 10 pouces est en ce moment au prix de 499,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 50% sur la Fnac. La livraison est offerte.





Passons maintenant à la GoPro HERO9. Caméra de sport étanche jusqu'à 10 m, la HERO9 possède un écran LCD avant et écran tactile arrière, une fonction de stabilisation, une webcam et permet la diffusion en direct 1080p.

Vous pouvez réaliser des vidéos en UHD d'une résolution jusqu’à 5K pour capturer tous les détails et ce, même en zoomant. Le nouveau capteur surpuissant de 23,6 MP garantit des photos de qualité professionnelle et la fonction SuperPhoto choisit automatiquement le meilleur traitement d’image.

Grâce aux tiges articulées, plus besoin de support : vous pouvez poser votre caméra où vous voulez.

Un module d’éclairage est disponible ainsi qu'un module médias pour activer les micros et fournir une plus grande connectivité.

L'application GoPro permet un transfert automatique vers votre téléphone.

La GoPro HERO9 est en promotion à 249 € au lieu de 429,99 €, soit une remise de 42% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enfin, terminons avec l'aspirateur robot laveur Ultenic D5s Pro. Il est doté d'une aspiration plus forte de 3000Pa avec une détection de tapis qui augmente la puissance automatiquement.

La navigation gyroscope permet de mettre en place un chemin intelligent de nettoyage avec planification. L'appareil est aussi plus efficace, avec le lavage et le nettoyage en un seul passage grâce au bac à poussière et à eau 2 en 1.

Il vous fait bénéficier d'une autonomie maximale de 150 minutes en mode éco, ce qui est assez pour laver entièrement une surface de 150m².

Grâce à l'application Ultenic, vous pouvez choisir différents modes de nettoyage ou créer des barrières virtuelles pour empêcher le robot d'accéder à certains endroits. Il prend également en charge Siri et Alexa pour le contrôle vocal.

La recharge se fait automatiquement, l'appareil retourne à la base lorsque le niveau de la batterie est faible.

L'aspirateur robot laveur Ultenic D5s Pro est proposé en ce moment à 139 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 65% sur la Fnac. La livraison est offerte.



