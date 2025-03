AliExpress fête son anniversaire jusqu’au 26 mars avec des réductions allant jusqu'à -80 % sur une vaste sélection de produits !

Pour encore plus d'économies, profitez des codes promo ci-dessous, avec l’ajout de nouveaux codes en remplacement de ceux épuisés :

2 € dès 19 € d'achat : ASFR002 / ASFR02

4 € dès 29 € d'achat : ASFR04 (nouveau code)

6 € dès 39 € d'achat : ASFR006 / ASFR06

8 € dès 59 € d'achat : ASFR008 / ASFR08

12 € dès 89 € d'achat : ASFR012 / ASFR12

20 € dès 139 € d'achat : ASFR020 / ASFR20

30 € dès 209 € d'achat : ASFR30 (nouveau code)

40 € dès 239 € d'achat : ASFR040

50 € dès 349 € d'achat : ASFR50 (nouveau code)

70 € dès 469 € d'achat : ASFR070 / ASFR70

Ces codes sont en quantité limitée et s’appliquent uniquement à une sélection d’articles. Ils ne sont pas valables sur la téléphonie mobile ni sur les produits ne mentionnant pas "coupon utilisable" dans le panier.

Voici tout d'abord une présentation de la iScooter iX7 Pro.

Elle est équipée de deux moteurs de 1000W, offrant une puissance totale de 2000W et une vitesse maximale de 60 km/h.

Son autonomie peut atteindre jusqu'à 80 km grâce à une batterie lithium-ion de 48V et 17,5Ah, garantissant des trajets prolongés sans interruption.

Côté sécurité, elle dispose de freins électroniques E-ABS couplés à des freins à disque pour un freinage efficace et réactif. Sa suspension avant et arrière absorbe les chocs et irrégularités du terrain, tandis que ses pneus de 10 pouces assurent une excellente adhérence et un confort optimal.

Un système d’éclairage LED à l’avant et à l’arrière améliore la visibilité en conditions de faible luminosité, complété par des clignotants intégrés pour une meilleure signalisation.

Grâce à sa connectivité Bluetooth, elle se synchronise avec l’application Minirobot, permettant un suivi en temps réel de la vitesse, de la distance parcourue, de l’état de la batterie et de la température, pour une expérience de conduite optimisée.

Retrouvez la trottinette électrique iScooter iX7 Pro à 580,70 € grâce au code ASFR070 avec livraison gratuite depuis la France.

Pour information, son prix officiel s'élève à 759 €.





