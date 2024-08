On commence avec la KuKirin G2 Master.



Conçue en alliage d'aluminium, elle est équipée de deux moteurs puissants de 1 000 W chacun, ce qui facilite les montées et assure une conduite fluide sur tous les types de terrain. Cette double motorisation améliore également le contrôle et la stabilité.

Avec sa batterie lithium de 52 V et 1 081,6 Wh, la G2 Master offre une autonomie allant jusqu'à 70 km.

Son écran ultra-large permet de consulter rapidement les informations essentielles et de contrôler facilement la vitesse et la direction.

Les amortisseurs hydrauliques avant et arrière garantissent une absorption efficace des vibrations pour une conduite plus confortable et sécurisée, tandis que les freins à double disque avant et arrière assurent un freinage efficace et une décélération précise.

Pour l'éclairage, on trouve un phare avant, 4 clignotants, 2 lumières d'ambiance et un feu arrière.

Retrouvez la trottinette électrique KuKirin G2 Master en promotion à 779 € grâce au code NNNFRKG2MA sur Geekbuying et livrée gratuitement depuis l'UE. Pour information, le site officiel KuKirin indique un prix de base de 1 499 € pour la G2 Master.



