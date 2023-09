Geekbuying nous propose aujourd'hui de nombreux produits de mobilité, et tous à prix réduit !

Commençons par la trottinette électrique Kugoo Kirin G3 Adventurers qui possède des roues de 10,5", un moteur surpuissant de 1200 W (52 V) avec une capacité de 18 Ah. Elle peut atteindre une vitesse de 50 km/h et grimper des cotes de jusqu'à 30°. Elle dispose enfin d'une autonomie de 70 km et supporte un poids de jusqu'à 100 kg.

Cette trottinette électrique Kugoo Kirin G3 Adventurers est vendue au prix réduit de 649 € avec le code promotionnel NNNFRG3. La livraison est gratuite, en 3 à 10 jours, depuis la Pologne.





Continuons avec un autre modèle de la même marque, à savoir la trottinette électrique Kugoo Kirin G2 Pro. Son moteur est de 600 W, sa batterie de 48 V avec une capacité de 15 Ah. Elle possède des roues de 9" à pneus sur lesquels sont installés des disques intégrant la technologie E-ABS pour un freinage optimisé. La vitesse maximale est de 45 km/h et l'autonomie d'environ 55 km.

Vous trouverez chez Geekbuying la trottinette électrique Kugoo Kirin G2 Pro au prix réduit de 484 € avec le code NNNFRKG2PRO. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Terminons enfin avec la trottinette électrique iENYRID M4 PRO S+ MAX qui possède un moteur de 800 W, et une batterie de 48 V / 20 Ah. Sa vitesse maximale atteint 45 km/h et son autonomie 75 km. Elle possède des roues de 10" en pneus larges, pour une meilleure stabilité et un plus grand confort de conduite. Signalons la présence de freins à disque avant et arrière pour un freinage en toute sécurité.

Geekbuying propose la trottinette électrique iENYRID M4 PRO S+ MAX au petit prix de seulement 515 € avec le code NNNFRM4S. La livraison est offerte sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Deux autres trottinettes sont également en promotion :