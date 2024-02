Commençons avec la AOVOPRO WQ-W4 Pro.

D'une puissance de 350 W, elle offre 3 vitesses jusqu'à 25 km/h et peut monter des côtes jusqu'à 15°. Étanche, elle est certifiée IP54 et est dotée de pneus de 8,5 pouces.

Sa batterie 36 V / 10 Ah permet une autonomie jusqu'à 30 km et l'écran affiche le niveau de batterie et la vitesse.

On trouve aussi un feu avant, un frein électrique à traction avant et un frein mécanique de roue arrière.

Vous pouvez facilement gérer les paramètres de la trottinette grâce à l'application.

Un support pour smartphone et un cadenas sont également inclus.

La AOVOPRO WQ-W4 Pro est en promotion à 189,39 € avec le code BGFRwq4p sur Banggood. Livraison gratuite de l'UE.

Passons à la Kukirin S1 Pro.

Avec son moteur de 350 W, elle offre 3 vitesses et peut atteindre 30 km/h. Elle est certifiée IP45.

Profitez d'une portée jusqu'à 30 km grâce à la batterie de 7,5 Ah / 36 V.

Ses pneus alvéolés et robustes de 8 pouces permettent une très bonne absorption des chocs et ses poignées en caoutchouc sont antidérapantes.

L'écran LCD affiche entre autres le niveau de batterie, la vitesse et le kilométrage.

On trouve également des feux avant et arrière ainsi que des freins électroniques et des freins à pied.

La Kukirin S1 Pro est proposée à 190,26 € avec le code BG11TE037 sur Banggood. Elle est expédiée gratuitement de l'UE.

Enfin, terminons avec la AOVOPRO 365GO.

Étanche et en alliage d'aluminium, elle embarque un moteur de 350 W permettant d'atteindre 25 km/h et de grimper des côtes jusqu'à 20°.

La trottinette peut assurer une autonomie jusqu'à 35 km avec sa batterie 36 V / 10,5 Ah.

Gardez un œil sur la vitesse, le kilométrage ou la batterie sur l'écran LCD couleur.

Elle offre une absorption efficace des chocs avec ses pneus de 8,5 pouces en caoutchouc et est munie d'un feu avant, d'un frein électrique avant et d'un frein à disque arrière.

L'application permet de contrôler les paramètres et de verrouiller la trottinette à distance et un klaxon est intégré.

La AOVOPRO 365GO est en réduction à 197,32 € avec le code BGAOVO365FRR sur Banggood. Livraison offerte de l'UE.