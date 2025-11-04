Les soldes du 11.11 sont de retour sur Geekbuying, avec des milliers de produits high-tech proposés à prix réduit : smartphones, imprimantes 3D, accessoires connectés…

Pour rappel, le 11.11, ou « Singles’ Day », est le plus grand événement commercial de l’année en Chine et gagne désormais en popularité dans le monde entier, offrant des remises exceptionnelles sur une vaste gamme de produits.

Des codes promos sont également disponibles pour les catégories "Sports & plein air" et "Électronique grand public" :

25NOVOD2 ：15 € de réduction dès 200 € (pour Sports & plein air)

25NOVOD4 ：40 € de réduction dès 500 € (pour Sports & plein air)

25NOVOD5 ： 70 € de réduction dès 1 000 € (pour Sports & plein air)





25NOVCE1 ： 70 € de réduction dès 1 000 € (pour Électronique grand public)

25NOVCE2 ： 50 € de réduction dès 700 € (pour Électronique grand public)

25NOVCE3 ： 40 € de réduction dès 500 € (pour Électronique grand public)

25NOVCE4 ：30 € de réduction dès 400 € (pour Électronique grand public)

Pour célébrer le premier jour de cette période de promotions, nous vous présentons aujourd’hui une sélection de trottinettes électriques KuKirin proposées à prix exceptionnel grâce à des codes spéciaux, parfaites pour allier puissance, confort et style sans se ruiner.

KuKirin G2 Master (version 2025)

Conçue en alliage d’aluminium robuste, la KuKirin G2 Master allie puissance et stabilité grâce à sa double motorisation de 2x 1 000 W, idéale pour gravir les pentes et affronter tous types de terrains avec aisance.

Sa batterie lithium 52 V / 1 081,6 Wh offre jusqu’à 70 km d’autonomie, de quoi parcourir de longues distances sans problème.

Un écran large et clair permet de consulter instantanément toutes les informations essentielles. Côté confort et sécurité, la G2 Master se distingue par ses suspensions hydrauliques avant et arrière, qui absorbent les chocs, et ses freins à double disque, assurant un freinage réactif et maîtrisé.

Vous pouvez obtenir la KuKirin G2 Master (version 2025) à 739 € grâce aux codes NNNFRKG2MA ou NNNFRKRAMT en ce moment sur Geekbuying (prix officiel prix de base de 1 499 €), avec la livraison gratuite depuis l'UE.

Les modèles KuKirin suivants sont également en promotion chez Geekbuying :

KuKirin S1 Max à 229 € avec le code NNNFRKS1M (350W, batterie 36V / 10,4Ah, pneus 8", vitesse max 30 km/h, autonomie 39 km, frein électronique avant, amortisseur à ressort arrière...)





KuKirin G2 Pro à 399 € avec le code NNNFRKKG2P (600W, batterie 48V / 15,6Ah, pneus 9" x 3", vitesse max 45 km/h, autonomie 58 km, frein à double disque, amortisseur à ressort, siège amovible...)





KuKirin G4 à 669 € avec le code NNNFRKKG4 (2000W, batterie 60V / 20Ah, pneus 11", vitesse max 70 km/h, autonomie 75 km, grand écran tactile LED...)





KuKirin G3 Pro à 999 € avec le code NNNFRKKG3P (2x 1200W, batterie amovible 52V / 23,2Ah, pneus 10", vitesse max 65 km/h, autonomie 80 km, double amortisseur hydraulique, frein hydraulique...)

