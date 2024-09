Durant tout le long du mois de septembre, Geekbuying propose des offres spéciales pour sa Méga promotion.

En plus des remises, vous pouvez économiser davantage et gagner des G-coins en partageant sur les réseaux sociaux, profiter d'offres flash en avant-première, doubler vos G-coins en commandant durant une période spécifique ou encore inviter des amis pour obtenir des coupons supplémentaires.





Profitez également de codes promos valables sur tout le site :

-10 € dès 200 € d'achat : 24SUPERP2

-20 € dès 400 € d'achat : 24SUPERP1

Ainsi que de codes spéciaux disponibles pour certaines catégories :

Trottinettes et vélos électriques : -25 € dès 500 € d'achat : 24SEPOD5

Trottinettes et vélos électriques : -30 € dès 600 € d'achat : 24SEPOD1

Trottinettes et vélos électriques : -50 € dès 1 000 € d'achat : 24SEPOD2

Produits connectés pour la maison : -8 € dès 150 € d'achat : 24SEPSH

En vous abonnant à la newsletter, vous pouvez aussi obtenir un coupon de -50 € dès 600 € d'achat ainsi qu'une remise de -5 %.

Voici une petite sélection d'articles en promotion pour vous faire découvrir ce qui vous attend.

On commence tout d'abord par une petite présentation de la trottinette électrique KuKirin G2.

Avec son moteur de 800 W et son mode d’accélération à onde sinusoïdale, elle offre une montée en puissance douce et continue. Elle dispose de trois modes de vitesse, allant de 15 km/h à 45 km/h. Sa batterie lithium de 48V / 15Ah assure jusqu’à 55 km d'autonomie en mode économique.



La G2 est équipée de pneus sans chambre à air tout-terrain de 10 pouces et de suspensions à ressort avant et arrière, offrant une adhérence exceptionnelle et une absorption des chocs optimale pour une conduite fluide sur tout type de surface.

La G2 intègre également un écran tactile haute définition qui vous permet de suivre en temps réel la vitesse, le niveau de batterie, le kilométrage et le mode de conduite.

La trottinette électrique KuKirin G2 est disponible à 425 € grâce au code NNNFRG2F avec livraison gratuite depuis l'UE. À noter que le site officiel indique un prix de base de 999 € pour la G2.





Voici quelques autres offres intéressantes pour la Méga promotion Geekbuying :

Consultez le guide de la Méga promotion Geekbuying avec toutes les informations à connaître pour faire un maximum d'économies.