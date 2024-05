Commençons avec la trottinette électrique KuKirin M4 Pro.

Propulsée par un moteur de 500 W, elle permet d'atteindre une vitesse de 40-45 km/h et de gravir des pentes allant jusqu'à 15 degrés. Sa batterie de 48 V / 18 Ah offre une autonomie de 70-75 km.

Ses pneus antidérapants de 10 pouces résistent à l'usure et assurent une bonne adhérence sur différents types de routes.

Pour une conduite nocturne sécurisée, la trottinette est équipée d'une lumière LED avant et d'un feu arrière d'avertissement, émettant une lumière rouge vive.

Le système d'atténuation des chocs à double action assure un confort optimal lors de la conduite, et le système de freinage comprend des freins à double disque sur les roues avant et arrière.

Un écran LCD HD affiche la vitesse, le rapport de vitesse, le kilométrage et la batterie restante et vous permet de facilement régler la vitesse, le mode de conduite et les lumières.

Un siège est également intégré.

La trottinette électrique KuKirin M4 Pro est proposée à 459 € au lieu de 899 € (prix officiel), soit une remise de 49 % sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite.



Passons maintenant à l'écran PC gaming Samsung Odyssey S27CG554EU.

Il est doté d'une dalle VA incurvée de 27 pouces, offrant une résolution de 2560 x 1440 pixels et un format 16/9.

On trouve un taux de contraste typique de 2500:1, une luminosité de 300 cd/m², un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Le moniteur intègre également le FreeSync, le HDR10, le Backlight Strobing pour réduire le flou de mouvement ainsi que la technologie Low Blue Light pour réduire la fatigue oculaire et pour un affichage sans scintillement.

En termes de connectivité, il propose une entrée HDMI, une entrée DisplayPort ainsi qu'une sortie casque.

L'écran est inclinable et sa compatibilité VESA 75 x 75 permet un montage mural.

L'écran PC gaming Samsung Odyssey S27CG554EU est en ce moment à 199 € au lieu de 229 €, soit une remise de 13 % chez Leclerc. Livraison en magasin offerte et livraison à domicile standard à partir de 5,90 €.





Enfin, terminons avec le PC portable gaming HP Victus 15-fb0217nf.

Il est équipé d'un écran IPS FHD de 15,6 pouces 144 Hz et embarque un processeur Ryzen 7-5800H avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence pouvant atteindre 4,4 GHz.

Sa carte graphique est une RTX 3050 de 4 Go avec ray tracing, NVIDIA DLSS pour des performances accélérées par l’IA et une latence système ultra-faible avec NVIDIA Reflex.

On trouve une RAM DDR4 de 16 Go 3200 MHz ainsi qu'un SSD de 512 Go et le Victus 15 prend en charge le Wi-Fi 6 ainsi que le Bluetooth 5.3.

Le PC portable gaming HP Victus 15-fb0217nf est en promotion à 699,99 € au lieu de 849 €, soit une remise de 17 % sur Cdiscount. La livraison est offerte.



