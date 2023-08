Geekbuying nous propose aujourd'hui trois produits pour améliorer votre mobilité. Ce revendeur d'origine chinoise possède des entrepôts dans toute l'Europe, ce qui nous permet d'obtenir du matériel au prix de la Chine dans un délai de réception européen (souvent sous 2 à 10 jours).

Commençons avec la trottinette électrique KuKirin G2 Max. Cette trottinette est dotée d'un moteur brushless de 1000 W qui est alimenté par une batterie de 48 V / 20 Ah. Son autonomie avoisine les 80 km et sa vitesse maximale est annoncée à 55 km/h. Ses pneus larges de 10,5 x 2,75" vous assurent un bon confort et une stabilité correcte.

Cette trottinette électrique KuKirin G2 Max est proposée au prix de 719 € au lieu de 936 € avec le code NNNKUKIRING2MAX chez Geekbuying. La livraison est prévue sous 3 à 10 jours, depuis l'Europe.





Continuons avec la trottinette électrique KugooKirin G2 Pro. Cet engin de mobilité est doté d'un moteur de 600 W, alimenté par une batterie de 48 V avec une capacité de 15 Ah. Cette machine est équipée de roues 9" à pneus sur lesquels sont installés des disques avec la technologie E-ABS afin de vous donner un bon contrôle du freinage. La vitesse max est annoncée à 45 km/h et l'autonomie fixée à environ 55 km.

Cette trottinette électrique KugooKirin G2 Pro est vendue 569 € au lieu de 777 € avec le code NNNKUKIG2PRO chez Geekbuying. La livraison est effectuée sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Enchainons avec la trottinette électrique iENYRID M4 PRO S+ MAX. Cette machine est équipée d'un moteur de 800 W, alimentés par une batterie de 48 V / 20 Ah. Sa vitesse maximale est de 45 km/h et son autonomie est fixée à 75 km. Ses roues de 10", épaulées par des pneus larges, vous assurent stabilité et confort de conduite. Notons que ses freins à disque avant et arrière sont présents, vous permettant d'arrêter l'engin en toute sécurité.

Cette trottinette électrique iENYRID M4 PRO S+ MAX est commercialisée 569 € au lieu de 748 € avec le code NNNKUKIG2PRO chez Geekbuying. La livraison est offerte sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





