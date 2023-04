Face à la montée des accidents et des comportements dangereux ainsi qu'à l'anarchie des engins dans le paysage urbain, la Mairie de Paris a menacé dès le mois de septembre 2022 de ne pas renouveler la concession des trottinettes électriques en libre service gérée par les entreprises Lime, Dott et Tier.

Vitesse excessive, danger pour les piétons, non respect de la signalisation routière, pilotage à deux sur l'engin, trottinettes laissées dans les rues, multiplication des accidents, impact environnemental... les trottinettes sont accusées de nombre de maux et plusieurs grandes villes ont annoncé des durcissements de réglementation pour tenter de normaliser la situation, sans forcément aller jusqu'à l'interdiction formelle.

Les acteurs du marché ont bien tenté de trouver un terrain d'entente en proposant des mesures correctrices comme leur immatriculation et en rappelant l'attrait de ce mode de déplacement, la Mairie de Paris a clamé son hostilité à la poursuite du service mais a fait le choix de demander l'avis des Parisiens par votation.

7% de participation, 89% de non

Le processus s'est déroulé ce dimanche 2 avril 2023. Pour tenter d'obtenir gain de cause, les opérateurs de trottinettes ont tenté de communiquer en offrant un trajet gratuit pour aller voter et en faisant appel à des influenceurs parfois rattrapés le manque de mentions sur le partenariat sponsorisé, ce qui a pu brouiller le message.

Et la réponse de la consultation citoyenne, pour celles et ceux qui ont fait l'effort de se déplacer, est très nette : le "contre" le maintien du service a dominé dans tous les arrondissements avec une moyenne de 89% sur l'ensemble de la Capitale.

La participation a cependant été très faible, de l'ordre de 7,46% des votants potentiels. Un peu plus de 100 000 personnes ont donc décidé du sort du service des trottinettes électriques en libre service dans cette votation.

Interruption du service au 31 août 2023

Malgré la faible représentativité et le pouvoir non contraignant, la maire de Paris Anne Hidalgo a déjà annoncé qu'elle irait dans le sens de cette décision. Elle était déjà favorable à un arrêt du service, tout comme l'adjoint chargé des mobilités et le service de trottinettes électriques en libre service devrait donc être interrompu d'ici le 1er septembre 2023.

Les trois opérateurs pour la ville de Paris prennent acte de cette "consultation inédite", dont ils critiquent en creux la faible mobilisation, la représentativité mais aussi les modalités (peu de bureaux ouverts, peu d'information, notamment envers la population des 18-24 ans, d'où les campagnes d'influenceurs) et font valoir la menace pour les 800 emplois du secteur.

Paris devient ainsi la première capitale européenne à interdire totalement ce service. La décision aura-t-elle un impact négatif dans les villes confrontées aux mêmes problématiques et dans celles qui envisagent d'implanter un service similaire ?