La trottinette électrique constitue un moyen de transport très pratique en milieu urbain. Plus discrète et légère que le vélo, facile à transporter, réclamant peu d'entretien, elle s'est imposée comme moyen de transport dans les villes et peut être trouvée en libre service dans les grandes agglomérations pour les trajets courts du quotidien (ou micro-mobilité), au même titre que le vélo.

Mais avec la multiplication des usages est aussi venue celle des accidents. La liberté procurée par la trottinette peut faire oublier certaines règles de prudence tandis qu'il est toujours plus difficile de partager l'espace avec les piétons et les autres moyens de transport.

Haro sur les trottinettes électriques

Plusieurs municipalités ont commencé à prendre des mesures contre la prolifération des trottinettes et l'incivisme associé en matière de pilotage et d'encombrement de l'espace urbain pour les services de location de ces engins.

Le CNSR (Conseil National de la Sécurité Routière) s'est même prononcé récemment en faveur d'une interdiction de l'utilisation des trottoirs pour les moyens de locomotion urbain afin de préserver les piétons, de plus en plus malmenés et mis en danger.

Le nombre d'accidents de cet EDPM (Engin de déplacement personnel motorisé) est donc en nette augmentation et aussi lié à sa capacité à atteindre 25 km/h (voire plus s'il est débridé) en assistance électrique.

Le port du casque obligatoire, un remède ?

L'Académie de médecine s'est penchée sur l'accidentologie de la trottinette électrique, notant la prédominance de certaines blessures, notamment à la tête, tandis que les chutes à vélo tendent à se produire latéralement et blesser plus souvent les membres.

L'examen des accidents indique que les chutes en avant sont les plus fréquentes en trottinette, exposant la tête et les membres supérieurs qui se trouvent donc très exposés.

Un des éléments mis en avant est que les accidents en trottinette sont plus souvent le fait d'une chute isolée que d'une collision avec d'autres véhicules, du fait d'une perte de contrôle associée à différents facteurs : manque d'attention, utilisation du téléphone portable, conduite à une main, obstacle, vitesse...

Considérant que l'accidentologie liée aux trottinettes électriques est devenue un "problème sanitaire majeur" et un "enjeu de santé publique", l'Académie de médecine recommande plusieurs mesures dont la principale reste d'imposer le port du casque avec ce mode de locomotion.

S'il n'évitera pas toutes les blessures, il contribuera largement à réduire leur gravité. Or, dans la plupart des cas documentés, les utilisateurs de trottinette ne portaient pas de casque.