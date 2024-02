Commençons avec la iScooter iX6.

Elle est dotée d'un moteur puissant de 1000 W qui permet de grimper des côtes jusqu'à 35° et assure une autonomie jusqu'à 45 km.

Elle propose 2 modes avec plusieurs vitesses :

Mode confort : 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h,

Mode tout-terrain : 15 km/h, 30 km/h, 45 km/h.

Le poteau en alliage de magnésium hautement résistant garantit une plus grande stabilité et on trouve un double amortisseur avant et arrière.

Les pneus tout-terrain de 11 pouces sont dotés de freins à disque E-ABS à l'avant et à l'arrière.



La trottinette est munie de phares LED avant, de lumières sur la pédale ainsi que d'un feu stop arrière.

Le dévérouillage se fait par NFC. Un siège peut également être installé.

La iScooter iX6 est en promotion à 586,99 € sur la Fnac au lieu de 849,99 €, soit 30% de remise. Le prix annoncé sur le site officiel est 859 €.







