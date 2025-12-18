Ausom DT2 Pro

La DT2 Pro embarque deux moteurs de 1 100 W alimentés par une batterie de 52 V 23,4 Ah (1 216,8 Wh), lui permettant d’atteindre jusqu’à 68 km/h et de parcourir jusqu’à 115 km, tout en franchissant des pentes pouvant aller jusqu’à 53 %. Sa puissance de crête combinée de 2 912 W, associée à trois modes de vitesse et au choix entre simple ou double moteur, offre une conduite adaptable à tous les usages.

Le confort repose sur une suspension avancée à double bras oscillant, inspirée des trains d’atterrissage, qui absorbe efficacement chocs et vibrations pour une stabilité optimale sur terrains exigeants. La sécurité est renforcée par des freins à disque hydrauliques avec E-ABS, assurant un freinage puissant et maîtrisé.

Équipée de pneus sans chambre à air de 10 x 3 pouces résistants aux crevaisons, d’un large plateau pour une position confortable et d’un système antivol combinant NFC, code et emplacement AirTag, la DT2 Pro mise aussi sur la tranquillité d’esprit.



Son éclairage LED complet et son grand écran LCD de 4,5 pouces garantissent une excellente visibilité et un suivi clair des informations de conduite.

Vous pouvez obtenir l'Ausom DT2 Pro à 839 € grâce au code NNNFRASDT2P sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 1 029 €).

Ausom L1 Max

L’Ausom L1 Max assure une conduite souple et stable grâce à sa suspension à bras oscillant Shockfree associée à des pneus sans chambre à air de 10 x 2,75 pouces, capables d’absorber efficacement chocs et vibrations sur tous types de terrains.

Son moteur de 1 000 W, avec une puissance de pointe de 1 344 W, permet d’atteindre jusqu’à 50 km/h et d’adapter l’accélération aussi bien aux trajets urbains qu’aux parcours plus exigeants.

Sa batterie de 48 V 20,8 Ah offre jusqu’à 90 km d’autonomie, idéale pour les déplacements quotidiens comme pour les longues sorties. La sécurité est assurée par des freins à disque avant et arrière complétés par un système E-ABS, garantissant un freinage précis et maîtrisé.

Pensée pour le confort, la trottinette dispose d’un large plateau, d’un guidon réglable et supporte jusqu’à 130 kg. L’équipement est complété par un éclairage LED complet, un écran LCD de 4,5 pouces et un système antivol par NFC ou mot de passe.

L'Ausom L1 Max est disponible à 499 € avec le code NNNFRAL1M sur Geekbuying (prix officiel 689 €). La livraison depuis l'UE est offerte.

Ausom L2 Max (modèle double moteur)

La L2 Max se démarque par sa motorisation double, avec deux moteurs sans balais de 1 000 W offrant une puissance de crête combinée de 2 688 W. Cette configuration lui permet d’atteindre jusqu’à 65 km/h, de gravir des pentes allant jusqu’à 46 % et de parcourir jusqu’à 90 km grâce à sa batterie haute capacité de 48 V 20,8 Ah.

Le confort est assuré par une suspension ShockFree à double bras oscillant, conçue pour absorber efficacement les chocs et garantir une conduite stable sur terrains irréguliers. La sécurité repose sur un système de freinage combinant freins à disque mécaniques et technologie E-ABS, pour un freinage réactif et maîtrisé en toutes conditions.

Construite autour d’un châssis en alliage d’aluminium, la L2 Max associe robustesse et légèreté, tandis que ses pneus sans chambre à air de 10 x 3 pouces assurent adhérence et stabilité, même sur surfaces difficiles.

Elle dispose d’un éclairage complet avec phare, feu arrière, clignotants et éclairage d’ambiance, ainsi que d’un écran LCD permettant de suivre les données essentielles et de sélectionner les modes de conduite.

Des équipements pratiques comme le double antivol NFC ou code, l’emplacement AirTag, les ports USB-A et USB-C et le large plateau de conduite complètent cet ensemble pensé pour la performance, le confort et la sécurité.

La Ausom L2 Max est en ce moment proposée à 529 € grâce au code NNNFRL2MA sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 949 €).