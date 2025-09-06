On commence ce spécial trottinettes électriques Ausom avec la Ausom DT2 Pro.

Elle est équipée de deux moteurs de 1100 W et d’un système 52 V, offrant une accélération impressionnante et une vitesse maximale de 68 km/h. Que vous affrontiez des côtes raides ou que vous rouliez à grande vitesse, son couple puissant assure des trajets fluides et dynamiques, avec la possibilité de passer facilement du mode mono au mode double moteur selon vos besoins.

Son système de freinage hydraulique avancé avec E-ABS garantit un contrôle optimal et des distances d’arrêt réduites de 30 % par rapport aux freins mécaniques traditionnels, tout en prévenant le blocage des roues pour une sécurité accrue à haute vitesse.

Le système de suspension à bras oscillant, inspiré des technologies aéronautiques, absorbe efficacement les chocs et vibrations, assurant stabilité et confort même sur les terrains accidentés.

Grâce à sa batterie 52 V 23,4 Ah (1216,8 Wh), la DT2 Pro offre une autonomie allant jusqu’à 114 km sur une seule charge, et dispose de ports de charge doubles pour réduire les temps d’attente entre deux trajets. La sécurité est renforcée par un verrouillage NFC et par code, ainsi qu’un emplacement discret pour AirTag, tandis que l’écran LCD de 4,5 pouces affiche en temps réel les données de conduite.

Le design ergonomique renforce le confort de conduite : pneus sans chambre à air de 10 pouces pour une traction et une résistance aux crevaisons optimales, plateau plus large et plus long supportant jusqu’à 135 kg, feux avant et arrière intégrés, clignotants et éclairage ambiant pour une visibilité maximale la nuit.

Retrouvez la Ausom DT2 Pro à 869 € grâce au code NNNFRASDT2P sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 1 029 €).

