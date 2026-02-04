KuKirin G2 (version 2025)

Elle embarque une batterie lithium-ion de 48V / 15Ah offrant jusqu’à 55 km d’autonomie à allure modérée. Son moteur sans balais de 800 W (48 V) assure des accélérations efficaces et permet d’atteindre une vitesse maximale de 45 km/h.

Le confort de conduite est renforcé par des pneus sans chambre à air de 10 pouces associés à une double suspension avant et arrière, garantissant une absorption optimale des chocs et une tenue de route fiable, y compris sur des revêtements irréguliers. Le freinage est confié à des disques à l’avant comme à l’arrière, pour un arrêt sûr et maîtrisé, avec une distance de freinage comprise entre 4 et 10 mètres selon les conditions.

L’interface de pilotage repose sur un écran tactile haute définition affichant en temps réel la vitesse, l’autonomie, le kilométrage et le mode sélectionné, tout en donnant accès aux réglages de luminosité et à l’historique des trajets. Trois modes de vitesse, 25, 35 et 45 km/h, permettent d’adapter la conduite à chaque situation.

Capable de franchir des pentes jusqu’à 20°, de supporter une charge maximale de 120 kg et dotée d’un châssis en alliage d’aluminium, elle combine robustesse et agilité. Son indice de protection IP54 assure une résistance aux projections d’eau. Enfin, l’équipement lumineux complet, avec phare avant, clignotants, feu stop et feu arrière, garantit une visibilité optimale, de jour comme de nuit.

➡️ En ce moment, vous pouvez obtenir la KuKirin G2 (version 2025) à 459 € grâce au code NNNFRKG2 sur Geekbuying avec la livraison gratuite depuis l'UE (prix officiel 569 €).

Ausom L2 Max

La L2 Max se distingue par sa double motorisation, composée de deux moteurs sans balais de 1 000 W délivrant une puissance de crête cumulée de 2 688 W. Cette architecture lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 65 km/h, de franchir des pentes jusqu’à 46 % et d’offrir une autonomie pouvant aller jusqu’à 90 km grâce à sa batterie haute capacité de 48V / 20,8Ah.

Pour le confort, elle s’appuie sur une suspension ShockFree à double bras oscillant, pensée pour filtrer efficacement les irrégularités du terrain et assurer une stabilité optimale, même sur les surfaces les plus exigeantes. Le freinage combine des disques mécaniques à l’avant et à l’arrière avec la technologie E-ABS, garantissant des arrêts précis et sécurisés quelles que soient les conditions.

Son châssis en alliage d’aluminium lui confère un excellent compromis entre solidité et légèreté, tandis que les pneus sans chambre à air de 10 x 3 pouces assurent une adhérence fiable et une bonne tenue de route. L’équipement comprend également un système d’éclairage complet (phare, feu arrière, clignotants et éclairage d’ambiance) ainsi qu’un écran LCD pour consulter les informations essentielles et choisir les modes de conduite.

La L2 Max intègre aussi des fonctionnalités pratiques comme un double système antivol par NFC ou code, un emplacement dédié à un AirTag, des ports USB-A et USB-C ainsi qu’un large plateau.

➡️ Retrouvez la Ausom L2 Max à 639 € en appliquant le code NNNFRBMPL2M sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 949 €).

Les modèles suivants sont également disponibles en réduction en ce moment :