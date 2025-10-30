Trottinette électrique Xiaomi 4 (Xiaomi Electric Scooter 4)

Son moteur sans balai de 600 W offre la puissance nécessaire pour une conduite dynamique et permet de gravir des pentes jusqu'à 16 %. Vous pouvez adapter la vitesse grâce aux trois modes de conduite : Piéton (6 km/h), Standard (20 km/h) et Sport (25 km/h).

La batterie de 275,4 Wh permet de parcourir jusqu'à 35 km avec une seule charge. Elle est protégée par un système de gestion intelligent (BMS) qui prévient les surcharges, les courts-circuits et autres problèmes liés à la température ou à l'intensité.

Pour la sécurité, la Xiaomi 4 est équipée d'un double système de freinage (E-ABS avant et frein à disque arrière).

L'un des principaux atouts de ce modèle est l'augmentation de ses dimensions globales par rapport à son prédécesseur. La trottinette est plus haute (+38 mm), plus longue (+64 mm), et bénéficie d'une poignée (+50 mm) et d'un plateau (+15 mm) plus larges. Ces ajustements se traduisent par une posture de conduite plus stable et plus confortable.

Les pneus sans chambre à air de 10 pouces, plus résistants aux crevaisons et dotés d'une bande de roulement profonde, absorbent mieux les chocs et assurent une meilleure stabilité même sur des routes irrégulières.

La trottinette se connecte à l'application Xiaomi Home / Mi Home, qui sert de centre de contrôle : vous pouvez y consulter le kilométrage restant, vérifier l'état de la trottinette, la verrouiller et y trouver un rappel d'entretien des pneus.

Des détails ergonomiques, comme la poignée en silicone antidérapante et le socle de charge repositionné, améliorent également l'utilisation au quotidien.

Vous pouvez obtenir la trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 à 329,99 € au lieu de 400,36 € en ce moment sur le site officiel.