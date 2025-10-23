Xiaomi Electric Scooter 5 Plus

Elle est équipée de pneus 12 pouces sans chambre à air, plus larges que sur les anciens modèles. Ils offrent une adhérence et une stabilité accrues, même sur des terrains accidentés ou en gravier, réduisant les risques de blocage.

Une suspension avant à double ressort absorbe efficacement les chocs et les vibrations, assurant un trajet plus fluide. L'ergonomie a également été revue avec un guidon plus haut et un plateau plus large, offrant une position de conduite plus confortable, même pour les utilisateurs plus imposants.

Pour les longues distances, la trottinette affiche une autonomie de 60 km, alimentée par une batterie fiable. Cette dernière est protégée par un système de gestion intelligent (BMS) offrant six mécanismes de protection complets (surcharge, surchauffe, court-circuit, etc.). La puissance n'est pas en reste, avec un moteur pouvant atteindre 900 W en crête (400 W en nominal), capable de gravir des pentes allant jusqu'à 20 %.

Cette puissance est maîtrisable grâce à trois modes de conduite adaptés à chaque situation :

Mode Piéton (6 km/h)

Mode Standard (15 km/h)

Mode Sport (25 km/h)

La sécurité est un axe majeur de ce nouveau modèle. On y trouve en effet un système antipatinage (TCS) intelligent, qui améliore le contrôle de l'adhérence pour une conduite plus stable, particulièrement sur terrain glissant (activation via l'application). Le freinage est lui assuré par un système double fiable, combinant un frein à tambour à l'avant et un E-ABS à l'arrière, réduisant la distance d'arrêt.

Pour la visibilité, la trottinette est équipée d'un éclairage intelligent avec allumage automatique des feux en faible lumière, un phare avant puissant et un feu arrière réactif au freinage.

Construite sur un cadre robuste en acier au carbone, la 5 Plus est conçue pour durer et peut supporter une charge maximale de 120 kg. Enfin, elle se connecte à l'application Xiaomi Home, vous permettant de gérer les données de trajet, de vérifier l'autonomie restante, de verrouiller le moteur ou même de gérer la pression des pneus.

Son système de pliage en trois étapes la rend facile à ranger et à transporter.

Vous pouvez obtenir la trottinette électrique Xiaomi 5 Plus à 499,99 € au lieu de 549,99 € en ce moment sur le site officiel de la marque.