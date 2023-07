De nos jours, les carburants fossiles se faisant de plus en plus rares et couteux, bon nombre d'usagers de la route souhaitent changer de moyen de locomotion. En effet, les trottinettes électriques offrent une liberté de déplacement sans se fatiguer. De plus, comme elles sont électriques, vous pourrez la recharger à votre point de chute, avant de repartir.

Commençons par la trottinette électrique pliable Urbanglide 100MAX. Cet engin de mobilité urbaine possède des roues de 10" et un moteur de 350 W. Sa batterie de 36 V affiche une capacité de 7,5 Ah, ce qui vous donne une autonomie d'environ 30 km. La vitesse maximale du bolide est de 25 km/h (norme française) et elle supporte un poids maximum de 120 kg. Son poids léger de 14,8 kg vous permettra de la transporter n'importe où.

Cette trottinette électrique pliable Urbanglide 100MAX est proposée à 299,99 € au lieu de 329,99 € soit 30 € de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite pour le lendemain.

Et d'autres trottinettes électriques sont en promotion à savoir :







