Geekbuying propose des réductions très intéressantes pour les Flash Deal sur un grand nombre de produits, et également sur les trottinettes électriques dont nous allons vous parler aujourd'hui.

Commençons par la trottinette électrique M3. Avec des roues d'une dimension de 8,5 pouces, elle possède un moteur puissant de 350 W qui permet d'aller jusqu'à 31 km/h ou de monter une pente de 25 degrés. Sa capacité maximale est de 120 kg.

Munie de clignotants et waterproof, vous pouvez vous en servir sans problème par tous les temps.

Grâce à l'application, vérifiez le niveau de batterie, allumez des lumières, gérez la vitesse et localisez l'appareil en un clin d'œil.

La batterie 36 V 10,4 Ah longue durée vous permet de profiter jusqu'à 25-30 km d'autonomie.

Elle est fournie avec un régulateur de vitesse ainsi qu'un frein électrique avant et un frein mécanique arrière qui permettent d'immobiliser la trottinette à temps en cas de danger.

La trottinette électrique M3 est en ce moment au prix réduit de 229 € au lieu de 273,30 €, soit 16% de réduction sur Geekbuying. Les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier de 2% en moins. La livraison est gratuite et se fait entre 3 et 10 jours d'Europe.

Passons maintenant à la trottinette électrique KuKirin G2 Max. Elle est munie de pneus tout-terrain de 10". Sa charge maximale est de 120 kg.

La batterie au lithium longue durée de 48 V 20 Ah offre une autonomie jusqu'à 80 km, et son moteur puissant de 1000 W une vitesse maximale de 55 km/h. Les pentes jusqu'à 30 degrés et les routes difficiles ne seront plus un problème.

Les amortisseurs à ressort affinés vous garantissent également une conduite agréable, et ce, même sur des terrains cabossés.

Son tableau de bord intelligent vous fournit en temps réel toutes les informations essentielles comme l'état de la batterie, la vitesse et le changement de vitesse, le kilométrage, etc.

Son siège confortable et épais est détachable et à hauteur réglable.

La trottinette électrique KuKirin G2 Max est proposée à 735 € au lieu de 977,83 €, soit 25% de réduction sur Geekbuying. 2% en moins sont offerts aux nouveaux utilisateurs. La livraison d'Europe est gratuite et prend entre 3 et 10 jours.

Enchaînons avec la trottinette électrique JOYOR S10-S. Elle est également munie de pneus tout-terrain de 10" et sa charge maximale est de 120 kg.

Plusieurs batteries au lithium à haute capacité 60 V 18 Ah vous permettent de profiter jusqu'à 75-85 km d'autonomie. Son double moteur puissant 2 x 1000 W offre une vitesse maximale de 65 km/h.

Le tableau de bord intelligent avec écran LCD vous permet de vérifier la batterie et vous prévient en cas de problème. Le cadre est très solide, en aluminium de qualité aérospatiale résistant à la corrosion.

La trottinette est munie de phares ultra-lumineux de 1,1 W avec une portée de 6 mètres pour augmenter la sécurité.

Tout est fait pour réduire la fatigue, optimiser la batterie et garantir une conduite souple et douce : accélération contrôlée, larges pneus avant et arrière de 10 pouces pour bien amortir les chocs, régulateur de vitesse, etc.

La trottinette électrique JOYOR S10-S est en ce moment au prix de 849 € au lieu de 1 375,18 €, soit 38% de remise sur Geekbuying. Les nouveaux clients bénéficient de 2% en moins. La livraison gratuite se fait d'Europe entre 3 et 10 jours.

Enfin, voilà la trottinette électrique G-FORCE S10.

Le moteur de moyeu à engrenages sans balais développe une puissance de 500 W pouvant atteindre 800 W en pointe, vous permettant d'attaquer des pentes jusqu'à 20 degrés.

Son tableau de bord intelligent avec écran LCD vous informe sur l'état de la batterie, la vitesse et la distance parcourue.

Les batteries lithium-ion de 48 V 12 Ah offrent une autonomie jusqu'à 48 km.

La gestion intelligente de l'alimentation vous protège contre les courts-circuits, les surcharges, les surintensités, les sous-tensions, les décharges excessives et résiste aux hautes températures.

Les freins à disque sont présents sur les roues avant et arrière pour un freinage plus performant. Les pneus sans chambre à air absorbent les chocs, réduisent les risques de crevaison et adhèrent mieux à la route.

Elle est très facilement repliable en quelques secondes.

La trottinette électrique G-FORCE S10 est proposée au prix de 359 € au lieu de 756,55 €, soit 53% de réduction sur Geekbuying. Les nouveaux clients ont droit à une remise de 2% en plus. La livraison d'Europe est gratuite et s'effectue entre 3 et 10 jours.

N'oubliez pas de consulter notre top 3 des promos du jour ou encore notre article sur les Bons Plans d'Automne de Boulanger !