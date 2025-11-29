Les satellites de la NASA et de la NOAA sont formels et les chiffres donnent le vertige dans le bon sens du terme. Le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique a atteint cette année sa taille maximale la plus faible depuis 1992.

Avec une superficie moyenne de 18,7 millions de kilomètres carrés enregistrée en septembre, nous sommes bien loin des records inquiétants du début des années 2000. C'est la preuve concrète que les décisions politiques internationales peuvent avoir un impact physique réel et mesurable sur notre environnement.

Pourquoi cette année marque-t-elle un tournant historique ?

Ce n'est pas juste une fluctuation statistique, c'est une tendance lourde qui se confirme. Classé comme le cinquième plus petit depuis plus de trois décennies, le trou de la couche d'ozone montre des signes de faiblesse qui ravissent les experts.

The ozone hole over Antarctica is slowly recovering, according to @nasa & @noaa’s long-term record.



This year’s ozone hole was the 5th-smallest on record, reaching an annual maximum extent of 8.83 million square miles on Sept. 9, 2025. https://t.co/becxmD6aKl pic.twitter.com/4glMTeXlng — NASA Earth (@NASAEarth) November 24, 2025

Il ne s'est pas contenté d'être moins étendu, il a aussi commencé à se résorber beaucoup plus tôt que d'habitude, avec près de trois semaines d'avance sur le calendrier moyen. Cette "guérison" accélérée suggère que la stratosphère répond positivement à la baisse drastique des substances nocives.

Quel est le rôle du Protocole de Montréal dans ce succès ?

Si le ciel va mieux, c'est grâce à un accord signé il y a près de quarante ans. L'interdiction mondiale des chlorofluorocarbones (CFC), ces gaz autrefois omniprésents dans nos frigos et aérosols, a permis de réduire la concentration de chlore dans l'atmosphère.

Selon la NASA, si nous n'avions pas agi, le trou aurait été plus grand d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés cette année. C'est une démonstration éclatante que la coopération internationale, quand elle est respectée, peut littéralement sauver notre peau des rayonnements solaires mortels.

Quand peut-on espérer une guérison complète ?

Il ne faut pas crier victoire trop vite, la route est encore longue. Même si les niveaux de produits chimiques diminuent, ils persistent longtemps dans l'atmosphère. Les modèles prédisent un rétablissement total au-dessus de l'Antarctique vers 2066.

De plus, la météo a joué un rôle clé cette année : un vortex polaire plus faible a maintenu des températures plus chaudes, empêchant la destruction massive de l'ozone. C'est un mélange de politique réussie et de coup de pouce météorologique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le trou de la couche d'ozone est-il vraiment un trou ?



Pas au sens littéral. C'est en réalité une zone où la concentration d'ozone chute drastiquement, laissant passer davantage de rayons UVdangereux pour la vie sur Terre.

Pourquoi la météo influence-t-elle sa taille ?



Le froid intense favorise les réactions chimiques qui détruisent l'ozone. Une année plus "chaude" dans la stratosphère, comme 2025, limite naturellement ces dégâts.

Est-ce que cela aide contre le réchauffement climatique ?



Indirectement oui, car de nombreux gaz destructeurs d'ozone sont aussi de puissants gaz à effet de serre. Leur interdiction a donc un double effet bénéfique pour le climat.