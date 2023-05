L'observation a démarré avec un simple éclat de lumière dans un recoin de l'Univers qui s'est intensifié au fil du temps et a intrigué les astronomes anglais. Il apparaît que le phénomène baptisé AT2021lwx est l'une des explosions cosmiques les plus magistrales jamais observées.

Elle se situe à quelque 8 milliards d'années-lumière de la Terre et la petite étincelle est devenue un phare dix fois plus brillant qu'une supernova. Et pour cause, elle constitue une boule de feu aussi étendue que 100 fois la taille de notre système solaire dont les astronomes estiment qu'elle a dégagé 100 fois plus d'énergie en trois ans d'observation que le Soleil en 10 milliards d'années d'existence.

Une explosion cosmique d'une rare intensité

Qu'est-ce qui provoque cet événement cosmique exceptionnel ? Selon les astronomes, un énorme nuage de gaz, des milliers de fois plus grand que le Soleil, se fait aspirer par un trou noir supermassif.

L'accélération des particules à des vitesses quasi-luminiques à l'approche de la frontière du trou noir crée un échauffement extrêmement intense à l'origine de cette puissante lumière émise.

Découvert initialement en 2020 par des observations automatiques comme un phénomène isolé, l'événement a surpris par sa durée et l'augmentation de son intensité, ce qui a écarté la piste d'une supernova.

Les scientifiques ont été intrigués par la durée de cet événement AT2021lwx et de son intensification dans le temps. L'hypothèse de la destruction d'une étoile trop proche d'un trou noir par effet de marée a également été écartée car cela aurait nécessité un astre au moins 15 fois plus gros que notre Soleil, ce qui reste rarissime.

Des hypothèses mais pas de certitudes

Un quasar pourrait être une piste pour ce qui est de l'intensité lumineuse mais il tend à produire des émissions avec des variations rapides de luminosité, ce qui n'est pas observé ici.

Reste donc l'hypothèse plus probable d'un grand nuage de gaz pris dans l'attraction d'un imposant trou noir et qui peut s'accorder avec les simulations. Ces nuages de gaz ne sont pas rares à proximité des trous noirs et un événement particulier comme une collision a pu casser l'équilibre et pousser la poussière stellaire vers l'horizon du trou noir, déclenchant le phénomène.

En attendant de pouvoir confirmer ce scénario par de plus amples données, AT2021lwx constitue un phénomène exceptionnel, non par sa luminosité (d'autres événements cosmiques ont déjà été encore plus lumineux) mais sans doute par sa durée, depuis trois ans maintenant.