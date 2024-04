Situé dans la constellation de l'Aigle et à près de 2 000 années-lumière de nous, Gaia BH3 (ou BH3) est un trou noir qui est 33 fois plus massif que le Soleil. Récemment découvert, il est présenté comme le trou noir stellaire le plus massif de notre galaxie.

Pour ce titre honorifique octroyé à BH3, le qualificatif stellaire a son importance. Au centre de la Voie lactée et à environ 27 000 années-lumière, il existe en effet le trou noir Sagittarius A* (ou Sgr A*) de l'ordre de... 4 millions de masses solaires.

La distinction est que Sgr A* est un trou noir supermassif, tandis que BH3 est un trou noir stellaire typiquement créé par l'effondrement d'une étoile sur elle-même (une supernova). Jusqu'à présent, des trous noirs stellaires du même acabit que BH3 avaient surtout été détectés dans des galaxies lointaines par le biais des ondes gravitationnelles.

Une découverte inattendue pour BH3

L'European Southern Observatory (ESO) explique que BH3 a été identifié par des astronomes grâce aux données du télescope spatial Gaia de l'Agence spatiale européenne (ESA) et en observant le mouvement d'oscillation d'une étoile très ancienne orbitant autour en près de 11 ans.

Vue d'artiste d'une étoile en orbite autour d'un trou noir (Source : ESO / L. Calçada)

" Personne ne s'attendait à trouver un trou noir de grande masse tapi à proximité, non détecté jusqu'à présent. C'est le genre de découverte que l'on ne fait qu'une fois dans sa vie de chercheur ", déclare Pasquale Panuzzo, chercheur du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à l'Observatoire de Paris - PSL.

Dans un communiqué, le CNRS souligne que Gaia BH3 a pour particularité d'être un trou noir dormant. " Il est trop loin de son étoile pour pouvoir lui arracher de la matière, ce qui se traduirait par une émission de rayons X qui aurait permis de le détecter directement auparavant. "

La découverte a été confirmée avec des données d'observatoires au sol. Des observations supplémentaires qui ont notamment permis de mieux évaluer la masse de ce " proche " trou noir stellaire BH3.