Trump Media & Technology Group (TMTG), la société mère de Truth Social, a annoncé un partenariat exclusif avec Crypto.com pour lancer Truth Predict. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs du réseau social de Donald Trump de négocier des contrats de prédiction sur des événements majeurs.

Un service de pronostics basé sur des cryptoactifs

Un tel service est inédit pour un réseau social, tandis qu'une structure permettra au système de ne pas être considéré comme un jeu d'argent avec les aléas de régulation que cela implique.

Les utilisateurs pourront échanger des contrats sur des issues variées, incluant les élections politiques, les taux d'inflation, les prix des matières premières ou les résultats sportifs.

Selon le patron de Crypto.com, les marchés de pronostics sont en passe de devenir une industrie de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Un partenariat dans un contexte plus large

Cette alliance renforce les liens entre l'écosystème Trump et Crypto.com. La société de cryptomonnaies a précédemment fait un don de 11 millions de dollars à des causes liées à Trump.

De plus, TMTG avait déjà signé un accord pour acheter des tokens Cronos (CRO), la monnaie de Crypto.com. Les utilisateurs de Truth Social pourront d'ailleurs convertir leurs Truth gems, gagnés en interagissant sur la plateforme, en CRO pour les utiliser sur Truth Predict.

Ce lancement intervient alors que le secteur des pronostics, en plein essor, a bénéficié d'un environnement réglementaire assoupli sous l'administration Trump. Le fils du président américain, Donald Trump Jr., détient des rôles consultatifs chez les concurrents Kalshi et Polymarket.