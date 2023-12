Turtle Beach emboite le pas d'Asus et de sa ROG Raikiri Pro en faisant le choix d'intégrer un écran directement dans son nouveau contrôleur de jeu, la Stealth Ultra.

La marque est déjà bien ancrée auprès des joueurs sur l'ensemble des plateformes de par ses produits bien pensés et bien placés, qu'il s'agisse de casques audio, joysticks ou manettes de jeu, le groupe propose plusieurs gammes des plus abordables aux plus élitistes.

Et cette fois, Turtle Beach vise le haut du panier avec sa Stealth Ultra, un contrôleur dédié aux joueurs les plus exigeants qui sont également à la recherche d'un peu d'originalité. On y trouve ainsi un petit écran couleur qu'il sera possible de personnaliser, en marge des tracés de lumière RGB qui parcourent la manette.

L'écran se veut assez fonctionnel : il permettra de piloter le module RGB, mais également de basculer entre les différents profils, d'associer des redondances de touches, de réaliser des macros, mais aussi d'accéder aux paramètres audio et réglages affinés de la manette comme la zone morte des sticks, l'intensité des vibrations...

Chose intéressante, la manette ne se connecte pas en Bluetooth ni avec un adaptateur propriétaire, mais en WiFi 2,4 Ghz. Il sera également possible de la relier via le câble USB fourni, pour la charger ou jouer en mode filaire.

Pour garantir une manette durable, Turtle Beach a fait appel à des joysticks à effet Hall, et donc magnétiques. Les touches sont dotées de microswitchs mécaniques plus réactifs que les contacteurs traditionnels et la course des gâchettes peut être raccourcie.

La manette dispose de plusieurs fonctionnalités accessibles depuis le COntrol Center 2, notamment la fonction Pro Aim qui module la sensibilité du joystick droit. Turtle Beach annonce une autonomie de 2h30 en fonctionnement sur la batterie intégrée, la manette est fournie avec un câble, différents capuchons de sticks analogiques, un socle de recharge, et une housse de transport rigide qui permet d'accueillir l'ensemble et de recharger la manette via un orifice laissant entrer le câble USB. Elle est proposée au tarif plutôt salé de 199€.