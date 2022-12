Commençons notre top avec le casque Turtle Beach Recon 200 qui profite de 58 % de réduction sur Amazon.

Ce dernier profite d’une amplification des basses qui permet de faire vibrer le son avec des basses permanentes. De plus, il est doté d’un microphone à bascule qui offre un son clair et net et se coupe d’un seul geste.

Vous pouvez aussi profiter d’un retour de voix afin d’ajuster le son et éviter de donner l’impression de crier. Il est compatible avec toutes les récentes consoles comme la PS5, PS4, Xbox One ou encore avec la Switch.

Sur le site d’Amazon, le casque Turtle Beach Recon 200 est au prix de 25 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.







Poursuivons avec les RAM Kingston FURY Renegade 32 Go qui profitent également d’une réduction s’élevant à 41 % sur Amazon.

Elles offrent des vitesses élevées allant jusqu’à 5333 MT/s avec des timings rapides CL12-CL20 qui boosteront les performances de votre ordinateur. Elles sont compatibles avec AMD Ryzen. Elles sont dotées d’un dissipateur de chaleur en aluminium qui permet d’optimiser l’efficacité et donne également une très bonne esthétique. Vous profitez donc de deux RAM de 16 Go.

Sur le site d’Amazon, les RAM Kingston FURY Renegade 32 Go sont au prix de 128 € au lieu de 218 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec l’enceinte JBL Flip Essential 2 qui voit son prix chuter de 31 %.

Elle offre un son de qualité à emporter partout. Elle est étanche avec une certification IPX7. Elle est également dotée d’une lanière qui permet de l’accrocher partout et de touches facilement identifiables pour pouvoir naviguer dans votre playlist. L’enceinte est compatible avec la technologie Bluetooth. Pour finir, elle se recharge avec le port USB C et vous offre jusqu’à 10 heures d’autonomie.

Sur le site d’Amazon, l’enceinte JBL Flip Essential 2 est au prix de 69 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



