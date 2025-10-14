Face à toutes les nouvelles technologies (OLED, Mini-LED...) et références, choisir un nouveau téléviseur peut vite devenir un casse-tête. Voici notre sélection des 3 téléviseurs parmi les meilleurs choix du moment.

1. Samsung S95F : la référence haut de gamme

Le Samsung S95F s'adresse à ceux qui recherchent une prestation de très haute qualité. Le téléviseur délivre une image remarquable, alliant des couleurs riches à des contrastes profonds. Son design soigné et ultra-fin, associé au pratique boîtier déporté pour les connectiques, assure une intégration réussie dans votre salon. C'est un excellent choix pour profiter pleinement de vos films et de vos jeux vidéo.

Les ➕

Une excellente qualité d'image, en plein jour comme dans le noir.

Un design ultra-fin et épuré.

Le meilleur filtre antireflet du marché.

Une navigation simple et très rapide.

Les ➖

Demande un compte Samsung pour profiter de toutes ses fonctions.

Le prix.

La télévision Samsung S95F est disponible à 1 519,90 € par exemple sur Amazon, la Fnac ou Cdiscount.

2. LG OLED C5 : un modèle équilibré et performant

Ce téléviseur tire parti des avantages de la technologie OLED, notamment en matière de contraste et de précision des couleurs. Il se montre performant pour le cinéma, mais aussi pour le jeu vidéo où sa réactivité et ses ports HDMI récents sont des atouts. C'est un modèle polyvalent qui représente un excellent compromis entre la qualité d'image et les fonctionnalités pour un large public.

Les ➕

La qualité d'image OLED.

Une fluidité exemplaire pour le sport et les jeux vidéo.

Son système d'exploitation très simple à utiliser.

Les quatre ports HDMI.

Les ➖

Un design qui n'évolue que très peu d'une année sur l'autre.

Un peu moins lumineux que les modèles les plus premium du marché.

Vous pouvez retrouver le LG OLED C5 à 879 € sur Amazon ou à 852,25 € sur Cdiscount.

3. TCL C89K : la performance accessible

Le TCL C89K est un modèle performant qui s'appuie sur la technologie Mini-LED. Il en résulte une luminosité élevée, un atout pour le visionnage en journée. Son système d'exploitation, Google TV, assure une navigation fluide et un accès à un large éventail de contenus. Il représente un très bon compromis pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à une grande qualité d'image tout en maîtrisant leur budget.

Les ➕

Une luminosité impressionnante qui fait ressortir les couleurs.

Un très bon rapport qualité-prix.

Le système Google TV, complet et facile à utiliser.

Très performant pour les jeux vidéo de dernière génération.

Les ➖

Son filtre antireflet est un peu moins efficace que sur les modèles plus chers.

Moins de ports HDMI haute performance que ses concurrents.

Le TCL C89K est au prix de 851,85 € sur Amazon ou 799,99 € sur la Fnac.

Pour comparer les offres et trouver les meilleurs téléviseurs pas cher, n'hésitez pas à consulter les comparateurs de prix en ligne comme prix.net.