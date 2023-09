En ces temps de coupe du monde de rugby dans notre pays, où l'on espère voir la France briller, les commerçants ont flairé la bonne affaire en nous proposant nombre de réductions dans les rayons multimédias. L'occasion rêvée de s'équiper avec un téléviseur de qualité pour pas cher.

Comme à leur habitude, les e-commerçants disposent d'une large gamme de TV et il est certain qu'il y en a pour tous les gouts, de toutes les tailles et à tous les prix. Différentes technologies sont présentes dans ces outils télévisuels et l'on peut facilement s'y perdre. Pour s'aiguiller, des sites spécialisés TV peuvent vous guider afin de faire le bon choix, avec le meilleur rapport qualité / prix et pour tous les portefeuilles.

Nous avons sélectionné pour vous 3 téléviseurs à découvrir, de toute gamme, aux prix très différents les uns des autres.

La solution économique

Nous vous présentons la TV Xiaomi Mi A2 L32M7-EAEU. Ce téléviseur dispose d'une dalle LED de 80 cm de diagonale à une définition de 1366 x 768 px. Il fonctionne sous Android TV, vous donnant accès au store et donc à de multiples applications. Des ports Ethernet, USB et HDMI sont présents afin de vous permettre de connecter tous vos appareils.

Cette TV Xiaomi Mi A2 L32M7-EAEU est vendue au tout petit prix de 199 € au lieu de 299 € soit 34% de réduction chez Fnac. La livraison est offerte sous 48 heures.





Le compromis

Continuons avec la TV Hisense 65E79KQ. Ce téléviseur utilise la technologie QLED afin de vous procurer une image stable à un taux de rafraichissement de 144 Hz en 4K. Il mesure 164 cm de diagonale et dispose de connectivités Wifi et Bluetooth, ainsi que des ports HDMI et USB.

Cette TV Hisense 65E79KQ est commercialisée 799,99 € au lieu de 999,99 € soit 20% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Le haut de gamme

Terminons avec la TV LG OLED 42LX3 Flex Ultra. Cet écran permettant de regarder la télévision est doté d'une superbe dalle OLED de 106 cm de diagonale (42") à une définition 4K UHD. Le téléviseur dispose d'une fréquence de rafraichissement de 100 Hz et de différents modes afin de regarder films, sport et même pour jouer. Le nec de la qualité.

Cette TV LG OLED 42LX3 Flex Ultra est proposée à seulement 1999 € au lieu de 2599 €, soit 23% de remise immédiate chez Darty. La livraison et le retrait en boutiques sont gratuits.